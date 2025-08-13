北捷火警系統3年故障2千件 還花了2億6千元

台北捷運自民國85年營運，建置火警及滅火系統，並編列固定經費預算汰換更新。審計報告指，近3年編列2億6千多萬元執行，但部分場站火警系統故障比例高達5成，且重置設備驗收後，1到6個月出現故障等狀況。北捷回應，已陸續完成改善，將加強人員及廠商改善。

審計報告指出，自民國85年起北捷各場站建置火警、滅火系統，並編列相關預算支應汰換重置經費，從111年到113年編列2億6千多萬元執行，不過，經查部分場站火警系統間有故障案件頻繁、火警探測器響鈴誤報比率近5成。

統計發生故障件數為851件、809件及417件，共2077件，其中以火警受信總機異常770件、占比37.07％為大宗、探測器異常482件、占比23.21％次之。故障地點又以台北車站、忠孝復興及市政府，因排煙受信總機、探測器故障等，平均每月故障件數逾3件。

另外，111年到113年度，有102站的火警探測器響鈴共發生248次，其中屬設備異常導致的誤報，有123次，比率達49.60％。顯示火警系統設備已有故障或誤報頻傳現象。

審計報告也指出，北捷在111年火警系統重置作業，價格分別為8907萬元、7599萬元，重置台北車站等30處的火警排煙總機、探測器等設備更新，但驗收後一到六個月不等，在113年發生51件故障；修復後30日發生故障也有31件。

北捷回應，自111年起辦理內湖段及板南段火警系統重置工程，施工期間偶有發生設備異常情形，主要原因包括環境因素，像是滲漏水、潮濕及粉塵，人員因素包含施工操作或旅客誤觸，以及暫態性異常等。

北捷說，對於相關異常，已陸續完成相關改善措施，目前設備運作已趨穩定，後續仍將持續加強監測與觀察，也研擬加強人員勤前教育及宣導，並請廠商精進改善施作工法。