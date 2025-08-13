「發牛奶成贖罪券？」北市議員踢爆重大違規幼兒園竟獲感謝狀

「鮮奶周報-生生喝鮮奶」政策近日上路，向下延伸幼兒園，台北市教育局昨在園長會議頒發感謝狀，感謝園長們協助政策推動，卻被議員踢爆，頒獎園所盡包含有重大違規紀錄者，質疑「發牛奶成贖罪券？」教育局解釋，頒獎僅針對園所配合政策推動行政協助，給予感謝，無涉獎勵補助，相關補助也有排除機制確保公平。

教育局昨天舉行「私立幼兒園園長會議」，總計超過300位園長共同參與，由於今年推動「鮮奶周報-生生喝鮮奶」向下延伸至幼兒園，昨也頒發感謝狀致贈園所協助。

不過議員侯漢廷今指控，然而受獎名單中竟包含多次違規，對幼童「不當對待行為」遭罰的園所，而裁罰資訊需家長自行查詢，獎狀卻被高調宣傳，嚴重誤導選擇，「發牛奶難道成贖罪券嗎？」呼籲市府應將有重大違規紀錄的園所，在一定期間內排除在補助名單外，並同等主動揭露違規資訊，才能達成公平。

據了解，該園所今年4月曾因教保員對幼兒有不當對待行為，負責人遭裁罰6000元、行為人遭裁罰6萬元，後來負責人也更換，但8月又被機構又被因未將教保員進用資料送地方主觀機關備查，遭裁罰5萬元。

教育局表示，推動鮮奶周報政策，由部分私立幼兒園擔任政策推動種子園，協助其他園所操作卡證系統、蒐集執行問題回報等，昨天頒獎是針對園所配合政策推動行政協助，頒發感謝狀，教並無涉及獎勵或補助。

教育局重申，對任何幼兒不當對待事件堅守零容忍的態度，並會依法從嚴處分，所有裁罰紀錄皆依法公告，確保資訊公開透明，對有違規紀錄的幼兒園，補助上會設有排除機制，確保補助公平性與正當性。