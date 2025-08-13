新北電競玩夏祭16、17日登場 打造全齡電競互動祭典

新北電競基地將於8月16、17日舉辦「2025新北電競玩夏祭」，現場設有原創獨立遊戲、Vtuber互動、Switch體驗、電競挑戰、VR遊戲與家庭派對等各式全齡遊戲體驗，邀請各年齡層與親子家庭踴躍參加，一起走進電競世界。

本次活動中開放多款遊戲，讓民眾體驗與挑戰，包括「快打旋風6」現場1V1自由挑戰，用街機的回憶燃燒內心的格鬥魂；「Just Dance 舞力全開」體感遊戲，用音樂打破界限，讓男女老幼都能享受舞動身體的樂趣，以及多款家庭派對遊戲，還有沉浸式VR體驗等豐富內容，展出最新VR／MR科技與遊戲應用，帶來突破螢幕的沉浸式互動娛樂。

經發局表示，此次更邀集超過10家台灣在地原創遊戲團隊如「葉開罐工作室」、「第九商行」、「踢歐哎哎Toii Games」等，提供最新原創獨立遊戲免費體驗，並設有Vtuber直播互動區。

新北電競玩夏祭活動全程免費，當天不僅有各式遊戲體驗，進場還可以免費領取點心、飲品及好禮抽獎，讓民眾盡情暢遊這場夏日電競祭典。此外，9月起新電競基地辦理銀髮電競課程，預計8月13日至27日開放報名。

經發局說明，今年度持續以人才培育、賽事舉辦、推廣活動三大面向推廣新北電競，分別有3月至9月間的「新北ACGE產業學院」培育課程、4月的2025新北電競爭霸戰、7月於第二十四屆漫畫博覽會暨第七屆台灣國際電玩電競產業展打造「新北電競POWER UP」形象館等多項電競推廣活動；緊接著還有8月的「新北電競玩夏祭」，10月「114年度電競課程成果發表會」，藉由多元豐富的電競活動，全面推廣新北電競文化與全民參與熱潮。