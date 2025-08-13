新北住都中心「iTrash智慧瓶罐回收機」打造綠色循環

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
透過智慧回收，社宅居民能直接參與循環經濟，管理單位也能即時掌握回收量與減碳績效，為後續政策決策提供量化依據。圖／新北市住都中心提供
在氣候變遷與資源壓力雙重挑戰下，如何讓環保真正走進每個人的生活，已成為城市與企業共同思索的課題。新北市住都中心攜手國內智慧回收設備品牌，在永和中正橋青年社宅、土城員和社宅及三峽國光社宅率先設置「iTrash智慧瓶罐回收機」，透過企業參與式社區回收模式，擴展城市永續回收網絡。

住都中心表示，雖然這些智慧回收機體積不大，但背後承載著從設備研發、AI辨識、App與雲端平台建置，到回收物流、維修保養及現金回饋的完整系統。晧揚環境科技在社宅開放場域基礎上推動「認養iTrash」公益計畫，透過企業認養方式，讓更多社區享有便捷、高效率的回收設施，讓ESG理念從口號落實為行動。

社宅居民只需刷悠遊卡投遞寶特瓶或鐵鋁罐，即可即時完成回收並累積減碳數據及儲值回饋，讓環保成為日常習慣。透過系統報表，住都中心可即時掌握雲端回收數據與減碳成效，作為後續政策決策的量化依據。此外，晧揚環境科技與再生材料品牌遠東新世紀合作，將回收寶特瓶製成高品質再生聚酯，打造「從投瓶到再製商品回歸市場」的可追溯循環經濟鏈。

新北住都中心副執行長林士森表示，社宅導入智慧回收機，讓居民「看得見」自己的環保貢獻，每一次投瓶都是實踐循環經濟、減少碳排的具體行動。未來將規劃在更多社宅設置，逐步編織綿密的綠色回收網，讓公益與企業責任同行，推動城市永續的多方共創。

社宅 認養

