快訊

前第一夫人金建希遭押！南韓前總統夫婦雙雙入監「憲政史上首見」

考生注意了！114學年分發入學今放榜 查詢步驟一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

眼花！北市這路段200米塞27交通牌面 議員憂增交通風險

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市有路段短短200公尺硬塞27面路牌，駕駛眼花撩亂！北市議員陳宥丞接獲陳情，憂心若路牌密密麻麻，不但無法導引，還會分散注意力，反倒成交通風險和用路人負擔。圖／陳宥丞辦公室提供
台北市有路段短短200公尺硬塞27面路牌，駕駛眼花撩亂！北市議員陳宥丞接獲陳情，憂心若路牌密密麻麻，不但無法導引，還會分散注意力，反倒成交通風險和用路人負擔。圖／陳宥丞辦公室提供

北市有路段短短200公尺硬塞27面路牌，駕駛眼花撩亂！北市議員陳宥丞接獲陳情，表示台北市信義路往基隆路北向被塞太多標誌牌面，憂心若路牌密密麻麻，不但無法導引，還會分散注意力，反倒成交通風險和用路人負擔。

台北市交通局交工處表示，信義、基隆路段交通牌面，包括有大貨車禁行、還有車道管制牌面、路名牌、停管處牌面等，甚至同一種禁制牌面也掛好幾面，交工處檢討後，會將部分牌面減量，並且清晰可見，目標是希望能減半。

民眾黨議員陳宥丞接獲陳情，有駕駛行駛台北市信義路往基隆路北向的車行地下道前，因為多達20多面交通牌面，密密麻麻令駕駛人看得眼花撩亂，不僅看不清楚，還可能分散注意力。

陳宥丞說，民眾駕駛車輛行車時，要注意行人、標線、紅綠燈、導航等資訊，如果路上的路牌密密麻麻，繁雜又重複，不但無法導引，還會分散注意力，增加事故風險。民眾陳情的這個路段，經他進一步統計，發現短短200公尺竟塞滿27面之多的路牌，提供14種訊息，還外加會不斷變換內容的電子資訊牌。

陳宥丞問，依照行車速度，這十多秒的路段，駕駛要如何消化？結果就是「該看的沒看到」，過多資訊等於沒有資訊，反倒成為交通風險和用路人負擔。

交通局交工處表示，對於基隆路地下道前的牌面過多，目前檢討後，將由27面減到14面，減少一半，移掉多餘紅底白字牌、重複速限牌、測速告示，把路名牌分開並對齊車道方向，明確標示各車道目的地，還會重新檢視限高和電子資訊牌的位置。

陳宥丞也要求交通局「不能只做一段就收工！」也需盤點全市高資訊密度路段，並從人因工程的角度出發探討，檢視高密度牌面的路段，台北要的不是更多的路牌，而是駕駛一眼就能看懂的路牌。

民眾黨北市議員陳宥丞。本報系資料照
民眾黨北市議員陳宥丞。本報系資料照

基隆 北市 陳宥丞

延伸閱讀

北市南港公寓大火竄濃煙 78歲老婦救出送醫宣告不治

北市雙子星大樓工地起火！市府開罰承造人 要求提改善對策

楊柳颱風路徑可能對北台灣造成影響 北市完成防災整備

颱風楊柳帶來強風 北市籲車輛勿停大樹、招牌下

相關新聞

眼花！北市這路段200米塞27交通牌面 議員憂增交通風險

台北市有路段短短200公尺硬塞27面路牌，駕駛眼花撩亂！北市議員陳宥丞接獲陳情，表示台北市信義路往基隆路北向被塞太多標誌...

新北水利年度缺失 改善率偏低

新北市管河川、區域排水及分洪設施等水利建造物，被審計單位指年度缺失改善率偏低，且去年新北各區公所雨水下水道與市區排水溝渠...

華江橋機車引道 議員：大雨就積淹水

台北市與新北市交界的華江橋，是連通雙北重要橋梁，機車騎士反映近日午後雷陣雨，華江橋機車引道淹近半個輪胎高，冒險涉水相當危...

新北防災士 公務人員多

各縣市推防災士培訓，新北防災士人數是全國之冠，審計單位指，至去年底新北培訓防災士7349人，有2184人、35％是市府機...

汐東線施工 公車分隔島下客

捷運汐東線正施工中，新北市汐止區大同路一段近日進行開挖工程，公車改道無法停靠在公車專用區，竟讓乘客在中央分隔島下車，許多...

投瓶罐就能累積減碳回饋 新北社宅首設「智慧回收機」

回收也能即時累積減碳數據、獲得回饋！新北住都中心與台灣智慧回收設備品牌合作，在永和中正橋、土城員和、三峽國光三處青年社會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。