眼花！北市這路段200米塞27交通牌面 議員憂增交通風險
台北市有路段短短200公尺硬塞27面路牌，駕駛眼花撩亂！北市議員陳宥丞接獲陳情，表示台北市信義路往基隆路北向被塞太多標誌牌面，憂心若路牌密密麻麻，不但無法導引，還會分散注意力，反倒成交通風險和用路人負擔。
台北市交通局交工處表示，信義、基隆路段交通牌面，包括有大貨車禁行、還有車道管制牌面、路名牌、停管處牌面等，甚至同一種禁制牌面也掛好幾面，交工處檢討後，會將部分牌面減量，並且清晰可見，目標是希望能減半。
民眾黨議員陳宥丞接獲陳情，有駕駛行駛台北市信義路往基隆路北向的車行地下道前，因為多達20多面交通牌面，密密麻麻令駕駛人看得眼花撩亂，不僅看不清楚，還可能分散注意力。
陳宥丞說，民眾駕駛車輛行車時，要注意行人、標線、紅綠燈、導航等資訊，如果路上的路牌密密麻麻，繁雜又重複，不但無法導引，還會分散注意力，增加事故風險。民眾陳情的這個路段，經他進一步統計，發現短短200公尺竟塞滿27面之多的路牌，提供14種訊息，還外加會不斷變換內容的電子資訊牌。
陳宥丞問，依照行車速度，這十多秒的路段，駕駛要如何消化？結果就是「該看的沒看到」，過多資訊等於沒有資訊，反倒成為交通風險和用路人負擔。
交通局交工處表示，對於基隆路地下道前的牌面過多，目前檢討後，將由27面減到14面，減少一半，移掉多餘紅底白字牌、重複速限牌、測速告示，把路名牌分開並對齊車道方向，明確標示各車道目的地，還會重新檢視限高和電子資訊牌的位置。
陳宥丞也要求交通局「不能只做一段就收工！」也需盤點全市高資訊密度路段，並從人因工程的角度出發探討，檢視高密度牌面的路段，台北要的不是更多的路牌，而是駕駛一眼就能看懂的路牌。
