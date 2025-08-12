汐東線施工 公車分隔島下客

快訊

聯合報／ 記者游明煌／新北報導
捷運汐東線工程持續推進，近期汐止大同路一段、聯合報總部前施工，公車讓乘客分隔島下車，險象環生。記者游明煌／攝影
捷運汐東線工程持續推進，近期汐止大同路一段、聯合報總部前施工，公車讓乘客分隔島下車，險象環生。記者游明煌／攝影

捷運汐東線正施工中，新北市汐止區大同路一段近日進行開挖工程，公車改道無法停靠在公車專用區，竟讓乘客在中央分隔島下車，許多人站到馬路上，相當危險。新北捷運局表示，已有設置臨時公車停靠區，將督促公車業者改善。

立委廖先翔說，這種情況不該發生，應該先重新規畫交通維持計畫再施工，保障民眾安全。

有乘客說，昨上午9時許，她搭乘藍22路公車，公車到站時停在分隔島旁讓乘客下車，讓人錯愕，當時下車乘客多，中央分隔島不夠站，許多人被迫站到馬路上相當驚險。有乘客反映，施工非常時期，卻沒規畫好下車點，來往汽機車相當靠近下車乘客，看到有人差點被撞。

新北捷運局指出，汐止區大同路一段於離峰時段進行試挖工程，尖峰時段恢復正常通行，試挖路段附近有設置臨時公車停靠區，並派義交引導交通。為確保民眾安全，捷運局已聯繫公車業者進行會勘，說明臨時停靠區位置，並提醒施工期間配合於下個公車站停等，以免乘客發生危險。

捷運汐東線主體工程已完成同興路人行道削減，8月進行圍籬布設，正進行大同路管線試挖作業，9月是同興路基椿動工。

汐東線路線總長5.56公里，其中新北境內4.75公里、台北0.81公里，設置6座高架車站及1座機廠，預計2032年完工。

