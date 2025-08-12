新北防災士 公務人員多

各縣市推防災士培訓，新北防災士人數是全國之冠，審計單位指，至去年底新北培訓防災士7349人，有2184人、35％是市府機關人員，私人企業參與相對少，地方憂不利厚實基層救災能量。消防局說，將持續擴大辦理，強化防災士多元結構。

市議員林秉宥、洪佳君質詢曾點出，防災士多數是既有公務人員或民政系統鄰里長，發生重大事故，公務人員有本分工作，難再分身參與救災，應強化平民培訓。

新北消防局回應，目前民間含私人企業有3548人，占31.4%，公務人員2739人次之，占24.2％，救難、志工團體1914人排第三，占16.9％，民間、學校師生比率有提升，今年也擴大培訓關鍵基礎設施及國營事業員工，強化防災士多元結構。

新北中和區錦昌里長邱尾玟有加入防災士培訓，2年前，她丈夫到賣場購物時，因酒精性癲癇當場沒了呼吸心跳，她立即做CPR在黃金時刻將丈夫從鬼門關前搶回。她丈夫去年過世，但多了2年時間相處，看到孫子出生，讓她沒有遺憾。