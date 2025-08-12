新北水利年度缺失 改善率偏低

新北市管河川、區域排水及分洪設施等水利建造物，被審計單位指年度缺失改善率偏低，且去年新北各區公所雨水下水道與市區排水溝渠清淤進度落後，去年預定清淤17萬公尺，至去年8月底僅完成10萬餘公尺，進度不到6成，憂心影響防洪效能。

新北水利局回應，審計報告所指改善不到2%幾乎是不影響安全案件，今年已將去年度56件注意改善案縮減至44件，其中35件提前納入山陀兒風災復建、五股坑溪修復等工程，在汛期前完成改善，餘9件尚未改善，不影響防洪功能。經費有限下會優先處理影響河防安全案件，成立跨局處「水利構造物檢查及安全評估小組」管控改善時程。

議員江怡臻指出，近年極端降雨、暴潮等事件頻發生，須提高警覺、正視問題，不能以現況「尚不影響安全」作為改善依據。議員陳乃瑜表示，施政要跟上極端天氣腳步，別以經費有限當藉口。

議員陳世軒關注新北清淤進度，他說，清淤是重要的基本功，審計報告指，2024年轄內各區公所預定清淤長度計17萬餘公尺，截至8月底，實際清淤長度10萬多公尺，清淤進度未達6成，較2022、2023年同期平均執行率落後。

水利局說，2024年預定清淤量與實際完成數量有落差，是因年初預估以公所依往年經驗估算，但雨水下水道及市區排水實際淤積量，受集水區地貌改變、降雨強度、颱風次數等因素影響，導致預估量與實際清淤量有落差，今年1至7月清淤長度達11萬2745公尺，近年經歷多次颱風及豪大雨考驗，排水系統有展現高度韌性。