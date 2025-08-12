華江橋機車引道 議員：大雨就積淹水

台北市與新北市交界的華江橋，是連通雙北重要橋梁，機車騎士反映近日午後雷陣雨，華江橋機車引道淹近半個輪胎高，冒險涉水相當危險。北市新工處21日將與新北共同現勘，環河快速道路也有積水問題，將併同舊環南耐震補強一起處理，預計年底前改善完成。

北市近期常有午後雷雨，急降雨導致多處地區積淹水，機車騎士叫苦。常騎機車往返雙北的詹姓男子表示，近期下午常變天，下大雨時經過華江橋，機車引道積水深，加上引道彎曲，與筆直的道路相比，更加危險，只能放慢速度通過，深怕一不小心摔倒。

華江里長洪佳君表示，華江橋是雙北重要聯絡橋梁，機車引道連接里內道路，先前曾有排水孔容易導致機車打滑，曾向市府提出檢修已獲改善，引道積淹水情況會持續觀察狀況。

市議員劉耀仁說，華江橋連結雙北，兩端分別是北市萬華與新北板橋，是交通要道，每天通勤流量大，橋梁機車引道一旦有強降雨就積水，嚴重危及機車族安全。

他表示，最近接獲不少民眾提供行車記錄器，指強降雨時機車引道積水，深度近半個輪胎，非常危險，擔心會釀事故，要求北市府找新北市府共同研議，提出聯合改善計畫，加強排水能力。

北市新工處回應已與新北市聯繫，暫定21日現勘研擬改善方案，拚年底前改善完成。新工處維護科長羅馨宜說，積淹水在雨勢趨緩後很快消退，若有積淹水遲遲未退，會再研議改善方式。