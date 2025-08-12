投瓶罐就能累積減碳回饋 新北社宅首設「智慧回收機」

回收也能即時累積減碳數據、獲得回饋！新北住都中心與台灣智慧回收設備品牌合作，在永和中正橋、土城員和、三峽國光三處青年社會住宅，率先設置「iTrash智慧瓶罐回收機」，打造企業參與式社區回收模式，讓環保不再只是口號，而是居民生活中的日常行動。

新北住都中心表示，居民只要刷悠遊卡投遞寶特瓶或鐵鋁罐，就能立即完成回收，累積減碳數據，還可獲得儲值回饋，系統同步將數據上傳雲端，方便住都中心即時掌握回收量與減碳成效，作為後續政策推動的依據。

這些小小的回收機背後，其實串起一條完整的綠色循環鏈。從AI辨識、App與雲端平台建置，到回收物流、維修保養及現金回饋機制，都是晧揚環境科技與企業合作推動「認養iTrash」公益計畫的一部分。透過企業認養，更多社區能享有便捷高效的回收設備，也讓ESG理念落地生根。

值得一提的是，晧揚環境科技與再生材料品牌遠東新世紀合作，將回收的寶特瓶製成高品質再生聚酯，回到市場成為新商品，形成可追溯的循環經濟模式，真正實現「從手中投瓶，到再製商品回到生活」的閉環。

新北住都中心副執行長林士森表示，智慧回收機讓居民能「看得見」自己的環保貢獻，每一次投瓶都是減碳、守護地球的行動。未來將在更多社宅擴大設置，織起綿密的綠色回收網，讓公益與企業責任攜手推動城市永續。