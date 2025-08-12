快訊

整理包／穿心颱楊柳進逼！9縣市明日停班停課 各地颱風假資訊看這裡

移動速度快！楊柳颱風不斷增強「開眼了」 陸警範圍擴大至13縣市

恆春居民支持核三延役 郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

投瓶罐就能累積減碳回饋 新北社宅首設「智慧回收機」

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
透過智慧回收，社宅居民能直接參與循環經濟，管理單位也能即時掌握回收量與減碳績效，為後續政策決策提供量化依據。新北住都中心提供
透過智慧回收，社宅居民能直接參與循環經濟，管理單位也能即時掌握回收量與減碳績效，為後續政策決策提供量化依據。新北住都中心提供

回收也能即時累積減碳數據、獲得回饋！新北住都中心與台灣智慧回收設備品牌合作，在永和中正橋、土城員和、三峽國光三處青年社會住宅，率先設置「iTrash智慧瓶罐回收機」，打造企業參與式社區回收模式，讓環保不再只是口號，而是居民生活中的日常行動。

新北住都中心表示，居民只要刷悠遊卡投遞寶特瓶或鐵鋁罐，就能立即完成回收，累積減碳數據，還可獲得儲值回饋，系統同步將數據上傳雲端，方便住都中心即時掌握回收量與減碳成效，作為後續政策推動的依據。

這些小小的回收機背後，其實串起一條完整的綠色循環鏈。從AI辨識、App與雲端平台建置，到回收物流、維修保養及現金回饋機制，都是晧揚環境科技與企業合作推動「認養iTrash」公益計畫的一部分。透過企業認養，更多社區能享有便捷高效的回收設備，也讓ESG理念落地生根。

值得一提的是，晧揚環境科技與再生材料品牌遠東新世紀合作，將回收的寶特瓶製成高品質再生聚酯，回到市場成為新商品，形成可追溯的循環經濟模式，真正實現「從手中投瓶，到再製商品回到生活」的閉環。

新北住都中心副執行長林士森表示，智慧回收機讓居民能「看得見」自己的環保貢獻，每一次投瓶都是減碳、守護地球的行動。未來將在更多社宅擴大設置，織起綿密的綠色回收網，讓公益與企業責任攜手推動城市永續。

減碳 新北 資源回收

延伸閱讀

新北愛維養護中心首創安寧病房 陪身障者走完旅程

光線進來花開更美 新北汐止禮門里綠色廊道大整頓

北市用電度數去年較前年增逾1億度 環保局曝3大關鍵成主因

返鄉青年推伐木工便當 帶動水里觀光與減碳經濟

相關新聞

北市雙子星大樓工地起火！市府開罰承造人 要求提改善對策

北市中正區雙子星大樓建案，今下午突冒煙起火，所幸無人傷亡，火勢也迅速撲滅，不過建管處還是依違反建築法開罰承造人1萬800...

「學姊」黃瀞瑩懷孕了！臉書PO超音波照喊「媽媽會拚盡全力愛你」

民眾黨台北市議員、「學姊」黃瀞瑩今在臉書宣布懷孕4個月好消息，並透露一路走來相當艱辛，預產期預估一月底，看到兩條線感受到...

創身障機構設立安寧病房 愛維養護中心「曉明軒」用愛陪伴院民

為讓院民在熟悉的環境中，走完人生最後一哩路，新北市愛維養護中心在中心3樓，設立一間安寧病房「曉明軒」和一間隔離室。中心主...

光線進來花開更美 新北汐止禮門里綠色廊道大整頓

汐止區禮門里的綠色廊道，一年四季都有不同的花可以欣賞，有紫藤花、炮杖花之外，也有百香果，只是藤架上的植物，時間一久，就會太過雜亂，也遮蔽光線，所以最近趕在颱風來之前，里長李朝發號召志工進行大整頓。

颱風來襲 新北淡水淡江大橋工程防颱整備嚴陣以待

颱風來襲，許多大樓社區都開始防颱準備，就連新北市淡水最重大的交通工程建設淡江大橋也不例外，淡江大橋由建築大師「札哈哈蒂（Zaha Hadid）」設計，是目前世界最大的單塔不對稱斜張橋，其中工程不只是高難度，面對施工期間的颱風來襲更是得加以小心，公路局就表示，目前防颱除了基本的固定物之外，就主橋塔工程防颱最為重要。

捷運汐東線汐止大同路一段施工 公車讓乘客分隔島下車險象環生

捷運汐東線正施工中，新北市汐止區大同路一段、聯合報總部前近日進行開挖工程，公車無法停靠在公車專用區，竟讓乘客在中央分隔島下車，許多人站到馬路上，相當危險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。