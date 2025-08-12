北市雙子星大樓工地起火！市府開罰承造人 要求提改善對策

北市中正區雙子星大樓建案，今下午突冒煙起火，所幸無人傷亡，火勢也迅速撲滅，不過建管處還是依違反建築法開罰承造人1萬8000元。勞檢處也要求承造單位說明起火原因，並研擬改善對策。

中正區北平西路上正在興建的雙子星大樓，今下午突冒煙起火，警消獲報派員撲救，僅9分鐘即撲滅火勢，其中第16樓起火冒煙，燒損雜物及電線，燃燒面積約0.5平方公尺，確認現場無人員傷亡，將進一步調查火場。

建管處表示，將依違反「建築法」63條並依第89條規定，裁罰承造人處1萬8000元罰緩。

勞檢處表示，雖然工人自行撲滅火勢且無工作者受傷，現場無擴大危害之虞，勞檢處仍將連絡事業單位，請其說明起火原因，並研擬改善對策。