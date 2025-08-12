快訊

不斷更新／楊柳颱風來襲！北北基桃等13縣市宣布了 停班課一覽表看這裡

關稅爭議忙到焦頭爛額？行政院國旗倒掛 政院回應了

李東洺先發0.1局核炸被敲5安、2轟史上第3人 首局悍將慘遭海灌10分

北市雙子星大樓工地起火！市府開罰承造人 要求提改善對策

聯合報／ 記者洪子凱楊正海／台北即時報導
位於台北市中正區北平西路上正在興建的雙子星大樓，今午突冒煙起火，警消獲報派員撲救，僅9分鐘即撲滅火勢。記者李隆揆／翻攝
位於台北市中正區北平西路上正在興建的雙子星大樓，今午突冒煙起火，警消獲報派員撲救，僅9分鐘即撲滅火勢。記者李隆揆／翻攝

北市中正區雙子星大樓建案，今下午突冒煙起火，所幸無人傷亡，火勢也迅速撲滅，不過建管處還是依違反建築開罰承造人1萬8000元。勞檢處也要求承造單位說明起火原因，並研擬改善對策。

中正區北平西路上正在興建的雙子星大樓，今下午突冒煙起火，警消獲報派員撲救，僅9分鐘即撲滅火勢，其中第16樓起火冒煙，燒損雜物及電線，燃燒面積約0.5平方公尺，確認現場無人員傷亡，將進一步調查火場。

建管處表示，將依違反「建築法」63條並依第89條規定，裁罰承造人處1萬8000元罰緩。

勞檢處表示，雖然工人自行撲滅火勢且無工作者受傷，現場無擴大危害之虞，勞檢處仍將連絡事業單位，請其說明起火原因，並研擬改善對策。

勞檢 建築 開罰

「學姊」黃瀞瑩懷孕了！臉書PO超音波照喊「媽媽會拚盡全力愛你」

民眾黨台北市議員、「學姊」黃瀞瑩今在臉書宣布懷孕4個月好消息，並透露一路走來相當艱辛，預產期預估一月底，看到兩條線感受到...

北市雙子星大樓工地起火！市府開罰承造人 要求提改善對策

北市中正區雙子星大樓建案，今下午突冒煙起火，所幸無人傷亡，火勢也迅速撲滅，不過建管處還是依違反建築法開罰承造人1萬800...

創身障機構設立安寧病房 愛維養護中心「曉明軒」用愛陪伴院民

為讓院民在熟悉的環境中，走完人生最後一哩路，新北市愛維養護中心在中心3樓，設立一間安寧病房「曉明軒」和一間隔離室。中心主...

光線進來花開更美 新北汐止禮門里綠色廊道大整頓

汐止區禮門里的綠色廊道，一年四季都有不同的花可以欣賞，有紫藤花、炮杖花之外，也有百香果，只是藤架上的植物，時間一久，就會太過雜亂，也遮蔽光線，所以最近趕在颱風來之前，里長李朝發號召志工進行大整頓。

颱風來襲 新北淡水淡江大橋工程防颱整備嚴陣以待

颱風來襲，許多大樓社區都開始防颱準備，就連新北市淡水最重大的交通工程建設淡江大橋也不例外，淡江大橋由建築大師「札哈哈蒂（Zaha Hadid）」設計，是目前世界最大的單塔不對稱斜張橋，其中工程不只是高難度，面對施工期間的颱風來襲更是得加以小心，公路局就表示，目前防颱除了基本的固定物之外，就主橋塔工程防颱最為重要。

捷運汐東線汐止大同路一段施工 公車讓乘客分隔島下車險象環生

捷運汐東線正施工中，新北市汐止區大同路一段、聯合報總部前近日正在進行開挖工程，公車無法停靠在公車專用區，竟讓乘客在中央分...

