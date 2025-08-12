「學姊」黃瀞瑩懷孕了！臉書PO超音波照喊「媽媽會拚盡全力愛你」

民眾黨台北市議員、「學姊」黃瀞瑩今在臉書宣布懷孕4個月好消息，並透露一路走來相當艱辛，預產期預估一月底，看到兩條線感受到生命喜悅，她也喊話，會拚盡全力愛孩子「希望讓孩子活在五彩繽紛、有愛的台灣」。

黃瀞瑩說，回憶起那幾個月，總是閉起眼睛，一針針落在肚子上，一顆顆藥硬著吞下，從失敗、流淚，到終於出現那奇蹟般的兩條線，感受到生命的喜悅。

黃瀞瑩也感謝孩子讓他與先生有家的模樣，也感謝愛她的大家，「因為有你們，我的人生有了色彩。」在這片她深愛的土地，每一個人都代表不同的顏色，正是因為彼此的不同，才顯得美麗。

黃瀞瑩說「孩子，媽媽希望你能活在五彩繽紛、有愛的台灣，我會拚盡全力愛你，讓你被愛包圍的同時，也能學會愛你自己」。