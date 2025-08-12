快訊

不斷更新／楊柳颱風來襲！北北基桃等13縣市宣布了 停班課一覽表看這裡

關稅爭議忙到焦頭爛額？行政院國旗倒掛 政院回應了

李東洺先發0.1局核炸被敲5安、2轟史上第3人 首局悍將慘遭海灌10分

聽新聞
0:00 / 0:00

「學姊」黃瀞瑩懷孕了！臉書PO超音波照喊「媽媽會拚盡全力愛你」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民眾黨北市議員黃瀞瑩。圖／本報資料照片
民眾黨北市議員黃瀞瑩。圖／本報資料照片

民眾黨台北市議員、「學姊」黃瀞瑩今在臉書宣布懷孕4個月好消息，並透露一路走來相當艱辛，預產期預估一月底，看到兩條線感受到生命喜悅，她也喊話，會拚盡全力愛孩子「希望讓孩子活在五彩繽紛、有愛的台灣」。

黃瀞瑩說，回憶起那幾個月，總是閉起眼睛，一針針落在肚子上，一顆顆藥硬著吞下，從失敗、流淚，到終於出現那奇蹟般的兩條線，感受到生命的喜悅。

黃瀞瑩也感謝孩子讓他與先生有家的模樣，也感謝愛她的大家，「因為有你們，我的人生有了色彩。」在這片她深愛的土地，每一個人都代表不同的顏色，正是因為彼此的不同，才顯得美麗。

黃瀞瑩說「孩子，媽媽希望你能活在五彩繽紛、有愛的台灣，我會拚盡全力愛你，讓你被愛包圍的同時，也能學會愛你自己」。

議員 懷孕 黃瀞瑩 民眾黨

延伸閱讀

楊昇達父親節報喜！40歲名模妻「戰勝身體限制」懷孕了

北檢譴責爆氣柯文哲 白營轟：無中生有「編劇」還敢發聲明？

《劍星》體模申才恩懷孕九個月！網笑：孕肚伊芙真人版

送哈士奇回老家暫住…整村母狗懷孕「生160隻奶汪」 鄰居全為1事崩潰

相關新聞

「學姊」黃瀞瑩懷孕了！臉書PO超音波照喊「媽媽會拚盡全力愛你」

民眾黨台北市議員、「學姊」黃瀞瑩今在臉書宣布懷孕4個月好消息，並透露一路走來相當艱辛，預產期預估一月底，看到兩條線感受到...

北市雙子星大樓工地起火！市府開罰承造人 要求提改善對策

北市中正區雙子星大樓建案，今下午突冒煙起火，所幸無人傷亡，火勢也迅速撲滅，不過建管處還是依違反建築法開罰承造人1萬800...

台北市明天正常上班課

依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，台北市尚未列入楊柳颱風陸上警戒區域，經基北北桃共識，明（8/13）日照常上班及上課...

楊柳穿心颱 北北基桃宣布明天上班上課

楊柳颱風明天將登陸台灣東半部地區，中央氣象署今下午2時30分發布海上陸上颱風警報，根據氣象署公布的最新風雨預報，新北市府...

創身障機構設立安寧病房 愛維養護中心「曉明軒」用愛陪伴院民

為讓院民在熟悉的環境中，走完人生最後一哩路，新北市愛維養護中心在中心3樓，設立一間安寧病房「曉明軒」和一間隔離室。中心主...

光線進來花開更美 新北汐止禮門里綠色廊道大整頓

汐止區禮門里的綠色廊道，一年四季都有不同的花可以欣賞，有紫藤花、炮杖花之外，也有百香果，只是藤架上的植物，時間一久，就會太過雜亂，也遮蔽光線，所以最近趕在颱風來之前，里長李朝發號召志工進行大整頓。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。