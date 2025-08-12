民眾黨議員質疑溝渠清淤落後 新北：將精準掌控

民眾黨新北市議員陳世軒表示，依審計處報告指出，市府去年溝渠清淤進度落後，恐在防洪排水管理上存在漏洞；市府表示，清淤量和預定量有落差，未來將會更精準管控清淤數量。

陳世軒今天表示，根據新北市審計處糾察報告顯示，113年各區公所雨水下水道與市區排水溝渠的清淤工作進度明顯落後，113年度預定清淤17萬餘公尺，截至去年8月底僅完成10萬餘公尺，平均進度不到6成，更未能在6至8月高風險期前完成清淤。

陳世軒指出，楊柳颱風將至，尤其面對極端氣候，常常有強降雨發生，清淤就是很重要的基本功，市府的工程落後，甚至比之前的進度還慢，市府必須正視審計處的指正，確保清淤如期完成，並在汛期來臨前做好全面防備，才能真正守護市民安全。

陳世軒說，新北委外辦理的公共污水下水道系統人孔巡檢作業，廠商實際巡檢數量未達契約規定最低標準，但水利局卻未依約裁罰，更讓人懷疑是否有包庇袒護廠商之嫌。

新北市政府水利局表示，113年度預定清淤量與實際完成數量有落差，主因在於年初預估值是採公所依往年清淤經驗估算，但雨水下水道及市區排水實際淤積量受地貌改變（如工程施工）、氣候狀況（如降雨強度、颱風次數）等因素影響，且需達到淤積標準時才會進行清疏，因此易造成預估數量與實際數量的落差，已要求各區公所採實際巡查結果進行清淤數量預估，以更精準管控清淤數量。

水利局表示，今年預估清淤長度為8萬公尺，截至今年1至7月清淤長度，已達11萬2745公尺，已超出預估數量甚多；針對人孔巡查作業部分月份有延遲履約情形，已於114年5月6日，按契約規定先行罰處逾期違約金新台幣537萬6800元。

水利局表示，人孔巡查作業皆依規定辦理，並無包庇廠商情事。未來將要求廠商巡檢作業時必須立即上傳照片，透過定期確認廠商執行成果，以監督廠商如期如質完成巡檢工作，避免逾期或數量不足情事發生。