快訊

整理包／穿心颱楊柳進逼！9縣市明日停班停課 各地颱風假資訊看這裡

移動速度快！楊柳颱風不斷增強「開眼了」 陸警範圍擴大至13縣市

恆春居民支持核三延役 郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

民眾黨議員質疑溝渠清淤落後 新北：將精準掌控

中央社／ 新北12日電

民眾黨新北市議員陳世軒表示，依審計處報告指出，市府去年溝渠清淤進度落後，恐在防洪排水管理上存在漏洞；市府表示，清淤量和預定量有落差，未來將會更精準管控清淤數量。

陳世軒今天表示，根據新北市審計處糾察報告顯示，113年各區公所雨水下水道與市區排水溝渠的清淤工作進度明顯落後，113年度預定清淤17萬餘公尺，截至去年8月底僅完成10萬餘公尺，平均進度不到6成，更未能在6至8月高風險期前完成清淤。

陳世軒指出，楊柳颱風將至，尤其面對極端氣候，常常有強降雨發生，清淤就是很重要的基本功，市府的工程落後，甚至比之前的進度還慢，市府必須正視審計處的指正，確保清淤如期完成，並在汛期來臨前做好全面防備，才能真正守護市民安全。

陳世軒說，新北委外辦理的公共污水下水道系統人孔巡檢作業，廠商實際巡檢數量未達契約規定最低標準，但水利局卻未依約裁罰，更讓人懷疑是否有包庇袒護廠商之嫌。

新北市政府水利局表示，113年度預定清淤量與實際完成數量有落差，主因在於年初預估值是採公所依往年清淤經驗估算，但雨水下水道及市區排水實際淤積量受地貌改變（如工程施工）、氣候狀況（如降雨強度、颱風次數）等因素影響，且需達到淤積標準時才會進行清疏，因此易造成預估數量與實際數量的落差，已要求各區公所採實際巡查結果進行清淤數量預估，以更精準管控清淤數量。

水利局表示，今年預估清淤長度為8萬公尺，截至今年1至7月清淤長度，已達11萬2745公尺，已超出預估數量甚多；針對人孔巡查作業部分月份有延遲履約情形，已於114年5月6日，按契約規定先行罰處逾期違約金新台幣537萬6800元。

水利局表示，人孔巡查作業皆依規定辦理，並無包庇廠商情事。未來將要求廠商巡檢作業時必須立即上傳照片，透過定期確認廠商執行成果，以監督廠商如期如質完成巡檢工作，避免逾期或數量不足情事發生。

水利局 陳世軒

延伸閱讀

楊柳颱風直撲台灣 桃園明是否放颱風假？今晚8時宣布

新北清淤挨批進度落後 水利局：今年已清11萬餘公尺

新北下水道智慧升級 AR手機APP助攻維修省時又精準

龍潭大溪石門水庫防淤道路年底前完工通車 議員請命用於觀光

相關新聞

北市雙子星大樓工地起火！市府開罰承造人 要求提改善對策

北市中正區雙子星大樓建案，今下午突冒煙起火，所幸無人傷亡，火勢也迅速撲滅，不過建管處還是依違反建築法開罰承造人1萬800...

「學姊」黃瀞瑩懷孕了！臉書PO超音波照喊「媽媽會拚盡全力愛你」

民眾黨台北市議員、「學姊」黃瀞瑩今在臉書宣布懷孕4個月好消息，並透露一路走來相當艱辛，預產期預估一月底，看到兩條線感受到...

創身障機構設立安寧病房 愛維養護中心「曉明軒」用愛陪伴院民

為讓院民在熟悉的環境中，走完人生最後一哩路，新北市愛維養護中心在中心3樓，設立一間安寧病房「曉明軒」和一間隔離室。中心主...

光線進來花開更美 新北汐止禮門里綠色廊道大整頓

汐止區禮門里的綠色廊道，一年四季都有不同的花可以欣賞，有紫藤花、炮杖花之外，也有百香果，只是藤架上的植物，時間一久，就會太過雜亂，也遮蔽光線，所以最近趕在颱風來之前，里長李朝發號召志工進行大整頓。

颱風來襲 新北淡水淡江大橋工程防颱整備嚴陣以待

颱風來襲，許多大樓社區都開始防颱準備，就連新北市淡水最重大的交通工程建設淡江大橋也不例外，淡江大橋由建築大師「札哈哈蒂（Zaha Hadid）」設計，是目前世界最大的單塔不對稱斜張橋，其中工程不只是高難度，面對施工期間的颱風來襲更是得加以小心，公路局就表示，目前防颱除了基本的固定物之外，就主橋塔工程防颱最為重要。

捷運汐東線汐止大同路一段施工 公車讓乘客分隔島下車險象環生

捷運汐東線正施工中，新北市汐止區大同路一段、聯合報總部前近日進行開挖工程，公車無法停靠在公車專用區，竟讓乘客在中央分隔島下車，許多人站到馬路上，相當危險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。