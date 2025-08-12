創身障機構設立安寧病房 愛維養護中心「曉明軒」用愛陪伴院民

為讓院民在熟悉的環境中，走完人生最後一哩路，新北市愛維養護中心在中心3樓，設立一間安寧病房「曉明軒」和一間隔離室。中心主任簡美婷表示，希望院民在家的陪伴和愛的關懷下，如破曉黎明之星，迎向新生。

愛維養護中心是由新北社會局，委託天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院辦理，社會局副局長許秀能表示，愛維養護中心為市府在1998年委託永和耕莘醫院辦理，專門收容心智及肢體功能障礙致生活無法自理，或不具行動能力的重度身障者，目前有160多位院民，平均年齡近50歲，看到家屬有陪伴臨終的需求，為了避免到醫院來回奔波，因此在身障機構設立安寧病房，並結合淡水馬偕安寧團隊提供完善的服務。

永和耕莘醫院院長趙嘉倫表示，這是身心障礙機構設立安寧照護的第一個模組，希望和馬偕團隊協力，讓病患和家屬在愛的環繞下，走最後一哩路。

新店耕莘醫院院長鄒繼群則表示，醫院受限於護病比，住院不容易，安寧病房不在於硬體設備，主要是軟體方面，同仁的照顧心理是否已準備好。

財團法人安寧照顧基金會執行長張嘉芳表示，今年亦是安寧照顧基金會成立35周年，在35年前推動安寧照顧是非常辛苦的，從癌症、漸凍人到老人，身障者較少。她認為身障者的照顧比長照更加困難，安寧訴求身心寧的安頓，因此在安寧病房的每位照顧者就像是天使般的聖潔。

愛維養護中心主任簡美婷表示，在與家屬溝通服務時，家屬主動提出希望能在愛維終老，因此逐步從安寧教育宣導做起，再到安寧文化的建立，目前全中心有28位簽署拒絕急救插管等，有8位預立醫囑，在院內也曾為一位無親屬的阿河伯辦理告別式，由社工同仁幫忙捧斗、骨灰甕到完成樹葬。對院民來說，愛維就像是他們的家，因此用「愛」維成一個家，是中心每位同仁最高的信念。