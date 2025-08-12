快訊

不斷更新／楊柳颱風來襲！北北基桃等13縣市宣布了 停班課一覽表看這裡

關稅爭議忙到焦頭爛額？行政院國旗倒掛 政院回應了

李東洺先發0.1局核炸被敲5安、2轟史上第3人 首局悍將慘遭海灌10分

聽新聞
0:00 / 0:00

創身障機構設立安寧病房 愛維養護中心「曉明軒」用愛陪伴院民

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
全國首創身障機構設立安寧病房 ，愛維養護中心「曉明軒」溫馨啟用。圖／新北市社會局提供
全國首創身障機構設立安寧病房 ，愛維養護中心「曉明軒」溫馨啟用。圖／新北市社會局提供

為讓院民在熟悉的環境中，走完人生最後一哩路，新北市愛維養護中心在中心3樓，設立一間安寧病房「曉明軒」和一間隔離室。中心主任簡美婷表示，希望院民在家的陪伴和愛的關懷下，如破曉黎明之星，迎向新生。

愛維養護中心是由新北社會局，委託天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院辦理，社會局副局長許秀能表示，愛維養護中心為市府在1998年委託永和耕莘醫院辦理，專門收容心智及肢體功能障礙致生活無法自理，或不具行動能力的重度身障者，目前有160多位院民，平均年齡近50歲，看到家屬有陪伴臨終的需求，為了避免到醫院來回奔波，因此在身障機構設立安寧病房，並結合淡水馬偕安寧團隊提供完善的服務。

永和耕莘醫院院長趙嘉倫表示，這是身心障礙機構設立安寧照護的第一個模組，希望和馬偕團隊協力，讓病患和家屬在愛的環繞下，走最後一哩路。

新店耕莘醫院院長鄒繼群則表示，醫院受限於護病比，住院不容易，安寧病房不在於硬體設備，主要是軟體方面，同仁的照顧心理是否已準備好。

財團法人安寧照顧基金會執行長張嘉芳表示，今年亦是安寧照顧基金會成立35周年，在35年前推動安寧照顧是非常辛苦的，從癌症、漸凍人到老人，身障者較少。她認為身障者的照顧比長照更加困難，安寧訴求身心寧的安頓，因此在安寧病房的每位照顧者就像是天使般的聖潔。

愛維養護中心主任簡美婷表示，在與家屬溝通服務時，家屬主動提出希望能在愛維終老，因此逐步從安寧教育宣導做起，再到安寧文化的建立，目前全中心有28位簽署拒絕急救插管等，有8位預立醫囑，在院內也曾為一位無親屬的阿河伯辦理告別式，由社工同仁幫忙捧斗、骨灰甕到完成樹葬。對院民來說，愛維就像是他們的家，因此用「愛」維成一個家，是中心每位同仁最高的信念。

身障者

延伸閱讀

高雄新增4處輔具便利站 提供海線地區身障者就近申請服務

澎湖支持障礙平權 陳光復：打造友善共融社會

身心俱疲？紓緩高照顧負荷家庭壓力 竹縣今起啟動身障者雙照顧服務

不只永和光復里…林德福罷免案再爆「票數填反」 里長發現即時糾正

相關新聞

「學姊」黃瀞瑩懷孕了！臉書PO超音波照喊「媽媽會拚盡全力愛你」

民眾黨台北市議員、「學姊」黃瀞瑩今在臉書宣布懷孕4個月好消息，並透露一路走來相當艱辛，預產期預估一月底，看到兩條線感受到...

北市雙子星大樓工地起火！市府開罰承造人 要求提改善對策

北市中正區雙子星大樓建案，今下午突冒煙起火，所幸無人傷亡，火勢也迅速撲滅，不過建管處還是依違反建築法開罰承造人1萬800...

台北市明天正常上班課

依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，台北市尚未列入楊柳颱風陸上警戒區域，經基北北桃共識，明（8/13）日照常上班及上課...

楊柳穿心颱 北北基桃宣布明天上班上課

楊柳颱風明天將登陸台灣東半部地區，中央氣象署今下午2時30分發布海上陸上颱風警報，根據氣象署公布的最新風雨預報，新北市府...

創身障機構設立安寧病房 愛維養護中心「曉明軒」用愛陪伴院民

為讓院民在熟悉的環境中，走完人生最後一哩路，新北市愛維養護中心在中心3樓，設立一間安寧病房「曉明軒」和一間隔離室。中心主...

光線進來花開更美 新北汐止禮門里綠色廊道大整頓

汐止區禮門里的綠色廊道，一年四季都有不同的花可以欣賞，有紫藤花、炮杖花之外，也有百香果，只是藤架上的植物，時間一久，就會太過雜亂，也遮蔽光線，所以最近趕在颱風來之前，里長李朝發號召志工進行大整頓。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。