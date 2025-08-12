光線進來花開更美 新北汐止禮門里綠色廊道大整頓

汐止區禮門里的綠色廊道，一年四季都有不同的花可以欣賞，有紫藤花、炮杖花之外，也有百香果，只是藤架上的植物，時間一久，就會太過雜亂，也遮蔽光線，所以最近趕在颱風來之前，里長李朝發號召志工進行大整頓。

志工爬上鐵梯子，將鐵架上頭雜亂的藤蔓還有樹葉枯枝都要清一清，汐止區基隆河畔，在禮門里這一段的綠色廊道，一年四季都有不同的花可以欣賞，光是藤架上就有紫藤花、炮杖花之外，也有百香果，趁著紫藤花花期進入尾聲，里長和志工們一起，將綠色廊道進行年度的大整頓。

禮門里長李朝發表示，綠色廊道上每年都看的到炮仗花、紫藤花還有百香果，沿途景色很美，只是綠色廊道每年都會被上頭的藤蔓枝葉遮蔽，比較雜亂、光線也變不好，所以每年都必須大修剪一次，一開始會先將鐵架上的網子拿掉，讓上頭的枯枝好清理掉下來，接著就是藤架兩側垂下來的藤蔓枝葉都要修剪，整理乾淨，修剪後，花重新開，明年花況就會更好，花開更美。

志工說從會呼吸道路一直到綠色廊道，這幾天都在忙整理的工作，以綠色廊道來說，兩側都修剪後，比較有光線進來，才不會看起來暗暗的，還有看到垂落下來的藤蔓就會綁起來，至於纏繞的枯枝都要修剪清掉，因為楊柳颱風來襲，這一天就要趕工清完才行。