颱風來襲 新北淡水淡江大橋工程防颱整備嚴陣以待

颱風來襲，許多大樓社區都開始防颱準備，就連新北市淡水最重大的交通工程建設淡江大橋也不例外，淡江大橋由建築大師「札哈哈蒂（Zaha Hadid）」設計，是目前世界最大的單塔不對稱斜張橋，其中工程不只是高難度，面對施工期間的颱風來襲更是得加以小心，公路局就表示，目前防颱除了基本的固定物之外，就主橋塔工程防颱最為重要。

公路局第三工務段長鄭閔中表示，在主橋塔的部份目前還是有塔吊工程，就是固定式的起重機具，在颱風來襲時，會將這起重機具旋轉盤的煞車系統解開，當強風吹襲時，比較不會受到阻力而結構損壞，並且讓吊臂調整到50度角，這也是經過研究受到風阻最小的姿態。

鄭閔中也說明，另外在主橋塔爬模的部份，在颱風來襲前也會做檢視與巡察穩固，另外在海上懸臂吊裝，跟斜索施拉，除了風浪過大是一定不會進行海上吊裝，而斜索施拉為了加強穩固，在颱風來臨前也會將橋斜索拉到20%以上，以確保強度，讓工程安全渡過每一次的颱風來襲。