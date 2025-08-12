捷運汐東線汐止大同路一段施工 公車讓乘客分隔島下車險象環生
捷運汐東線正施工中，新北市汐止區大同路一段、聯合報總部前近日正在進行開挖工程，公車無法停靠在公車專用區，竟讓乘客在中央分隔島下車，許多人站到馬路上，相當危險。捷運局表示，已有設置臨時公車停靠區，已聯繫公車業者會勘改善。
有乘客說，今天早上9時許，她要搭車到聯合報總部，公車竟停在聯合報總部前路口要乘客下車，讓人相當錯愕，當時下車乘客多，中央分隔島也不夠站，許多人被迫站到馬路上，相當狼狽。
乘客反映，施工非常時期，卻沒規畫好下車點，來往的汽機車非常靠近下車的乘客，昨天看到有人差點被撞，今天又看到有長輩反應較慢，差點被擦撞。
新北捷運局指出，汐止區大同路一段於離峰時間進行試挖工程，尖峰時段恢復正常通行，在試挖路段附近「已經有設置臨時公車停靠區」，並且派義交引導交通。為確保民眾安全，捷運局已經聯繫公車業者進行會勘，說明臨時停靠區位置，並提醒施工期間配合於下個公車站停等，以免乘客發生危險。
捷運汐止東湖線主體工程已完成同興路人行道削減，8月時進行圍籬布設，目前正在進行大同路管線試挖作業，預計9月同興路基椿動工。
汐東線路線總長5.56公里，其中新北市境內4.75公里、台北0.81公里，共設置6座高架車站及1座機廠，預計2032年完工。東起汐止區公所前SB15站，行經汐止區新台五路、南興路、大同路一二段、同興路、福德三路及吉林街，終點為台北市內湖區安康路與康寧路三段路口前SB10站。
