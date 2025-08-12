「工藝亮點 滬尾漫活」 新北淡水殼牌倉庫展現藝術

為了展現台灣工藝精品的藝術生活，由台灣工藝發展協會在淡水文化園區殼牌倉庫舉辦「工藝亮點 滬尾漫活」展覽，展出60多件的台灣工藝藝術品，超過13種工藝品項，展覽期間也舉辦許多場次的親子DIY工藝活動，就是希望推廣各創作者的工藝之美，在淡水這個人文薈萃的地方，將台灣工藝精品給展現出來。

台灣工藝發展協會理事長劉武表示，這次展覽展示來自各界工藝大師的傑出作品，涵蓋陶藝、木工、金屬、琉璃及其他手工藝項目，為觀眾呈現一場視覺與藝術的盛宴。這次展覽匯聚了多位工藝大師，目的在推廣台灣的傳統工藝與現代藝術的結合，讓更多人了解和欣賞這些獨特的創作。

現場還有許多的在地藝術家攤位作品展覽，包括了北海岸陶藝家許俊翔等人，除了精彩的藝術作品，展覽期間還將舉辦多場DIY工作坊，歡迎親子共同參加，親手體驗工藝創作的樂趣。這不僅是一次展覽，更是一次讓家庭共同學習與互動的機會。