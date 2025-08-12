快訊

「工藝亮點 滬尾漫活」 新北淡水殼牌倉庫展現藝術

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
這次展覽涵蓋陶藝、木工、金屬、琉璃及其他手工藝項目，為觀眾呈現一場視覺與藝術的盛宴。 圖／紅樹林有線電視提供
這次展覽涵蓋陶藝、木工、金屬、琉璃及其他手工藝項目，為觀眾呈現一場視覺與藝術的盛宴。 圖／紅樹林有線電視提供

為了展現台灣工藝精品的藝術生活，由台灣工藝發展協會在淡水文化園區殼牌倉庫舉辦「工藝亮點 滬尾漫活」展覽，展出60多件的台灣工藝藝術品，超過13種工藝品項，展覽期間也舉辦許多場次的親子DIY工藝活動，就是希望推廣各創作者的工藝之美，在淡水這個人文薈萃的地方，將台灣工藝精品給展現出來。

台灣工藝發展協會理事長劉武表示，這次展覽展示來自各界工藝大師的傑出作品，涵蓋陶藝、木工、金屬、琉璃及其他手工藝項目，為觀眾呈現一場視覺與藝術的盛宴。這次展覽匯聚了多位工藝大師，目的在推廣台灣的傳統工藝與現代藝術的結合，讓更多人了解和欣賞這些獨特的創作。

現場還有許多的在地藝術家攤位作品展覽，包括了北海岸陶藝家許俊翔等人，除了精彩的藝術作品，展覽期間還將舉辦多場DIY工作坊，歡迎親子共同參加，親手體驗工藝創作的樂趣。這不僅是一次展覽，更是一次讓家庭共同學習與互動的機會。

淡水 親子

為讓院民在熟悉的環境中,走完人生最後一哩路,新北市愛維養護中心在中心3樓,設立一間安寧病房「曉明軒」和一間隔離室。中心主...

汐止區禮門里的綠色廊道,一年四季都有不同的花可以欣賞,有紫藤花、炮杖花之外,也有百香果,只是藤架上的植物,時間一久,就會太過雜亂,也遮蔽光線,所以最近趕在颱風來之前,里長李朝發號召志工進行大整頓。

颱風來襲,許多大樓社區都開始防颱準備,就連新北市淡水最重大的交通工程建設淡江大橋也不例外,淡江大橋由建築大師「札哈哈蒂(Zaha Hadid)」設計,是目前世界最大的單塔不對稱斜張橋,其中工程不只是高難度,面對施工期間的颱風來襲更是得加以小心,公路局就表示,目前防颱除了基本的固定物之外,就主橋塔工程防颱最為重要。

捷運汐東線正施工中,新北市汐止區大同路一段、聯合報總部前近日正在進行開挖工程,公車無法停靠在公車專用區,竟讓乘客在中央分...

「我最感恩慈濟的師公上人,還有捐髓給我的恩人,賜給我新的人生。」來自越南的白小弟弟阿福,一見到捐髓者現身,馬上撲向前下跪頂禮,後更緊緊抱著捐髓的楊先生哭得久久不自己,阿福全家人遠從越南再度來到台灣,一

