夏日運動派對「扛著野豬跑」新莊體育園區8/23登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片為新北市政府
最逗夏日運動派對來了！新北市政府體育局推廣多元族群運動邁入第三年，今年將於8月23日（六）下午在新莊體育園區熱鬧登場，結合原住民傳統運動體驗、新住民運動體驗、新北凱撒職業運動隊等親子同樂、市集美食，打造最好玩的運動嘉年華！

體育局表示，活動內容超豐富，絕對讓你玩到不想回家！原住民運動主題「扛著野豬跑－原住民運動趣味挑戰賽」，設計多項融合原民文化的趣味關卡，包括擲準挑戰（投擲）、百發百中（彈弓射擊）、勇網直前（灑網體驗）等，讓民眾體驗不同生活環境下的傳統運動智慧。此外，特別安排「原來就是你！勇士情人抱挑戰賽」與「扛著野豬跑！親子趣味接力賽」，邀請情侶、家人、好友組隊參加，齊心挑戰勇士精神，獲勝者還可以贏得凱撒飯店餐券及多樣好禮！

同場加映的「新運動好汗！新住民運動體驗」活動，讓民眾親身接觸拳頭般大小的藤球，體驗用腳倒掛金鉤的殺球、頂球與傳球魅力。現場設有手腳協調、擲準過網、九宮格挑戰等藤球互動體驗，即便是零經驗的新手也能輕鬆上手，感受東南亞國球的運動魅力。同時也邀請新北市國小藤球隊進行精彩表演賽，讓大家更了解這項獨特運動的比賽節奏與文化背景。

體育局表示，除了趣味滿滿的體驗活動，還有職業等級的「凱撒運動小學堂」等你來參加！新北市政府體育局攜手凱撒飯店連鎖集團，邀請新北凱撒射箭隊、女壘隊、棒球隊等三大城市運動隊現身會場，與民眾零距離互動。奧運國手雷千瑩親自出馬，帶你體驗射箭的專注與爆發力；女壘隊教你壘球與棒球的不同節奏與技巧；棒球隊則現場帶來五人制棒球示範賽，還能親自下場揮棒打擊、跑壘衝刺，感受競技運動的魅力。

體育局補充，透過企業合作，不僅給予職業選手良好的支持環境，也能向下扎根基層運動，向上培養更多進入國家隊的潛力新星。這次活動也希望讓更多市民認識並支持新北城市運動隊，成為選手最強的應援團，熱情邀請市民朋友攜家帶眷一起來同樂放電一夏。

