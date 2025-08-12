快訊

進香閨？蔡尚樺認了和林秉聖是這關係 談結婚進度她鬆口吐6字

林岱樺爭取普發一萬 卓榮泰：努力配合力拚9月底前發放

3字頭再現！台幣尾盤前摜破30元關卡 創3個半月新低

接軌國際！全民查假會社獲IFCN認證

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為IFCN官網截圖
照片為IFCN官網截圖

致力於打擊假訊息、推廣媒體識讀的非營利組織「全民查假會社」，近日正式通過國際事實查核聯盟（International Fact-Checking Network，IFCN）認證，成為台灣第三個、華文圈第六個獲得此項國際權威認可的查核團隊。全民查假會社在2025年6月完成社會團體登記，具備完整法律地位與自主運作能力，為台灣的假訊息防治工作注入全新動能。

全民查假會社成立於2021年，始終秉持公開透明、公正客觀的原則，致力於提供準確、可靠的查核報告與媒體素養教育，幫助社會大眾提升辨識資訊的能力，增強抵禦假訊息的防線。總編審陳秀鳳表示，成為台灣第三個、華文圈第六個通過IFCN認證的機構，是對該會查核標準與流程的高度肯定。

IFCN是全球最具權威的事實查核組織聯盟，其認證標準涵蓋查核流程的嚴謹度、資金來源透明、團隊運作的獨立性，以及對錯誤更正的公開態度。全民查假會社成功通過嚴格的審核程序，意味著其運作已達到國際頂尖規範，也讓台灣在全球事實查核領域的能見度再向前邁進一步。

全民查假會社完成台北市社會團體登記，開啟組織發展新篇章。當選理事長的谷玲玲教授表示，取得獨立社團身分後，會社將擁有更穩固的法律基礎和運作架構，能以更專業、更持續的方式推動媒體素養與事實查核工作。「我們希望成為具高公信力的資訊守門人，幫助民眾在資訊爆炸的時代找到真相。」

自成立以來，全民查假會社持續推出多元查核與教育專案，涵蓋健康、政策、國際外電等主題。2022年因應地方選舉推出「看懂民調」專欄，協助民眾以統計觀點理解民調數據與真實民意的差異；2023年推出「圖解真相」，以漫畫懶人包解析台灣能源議題；2024年開設「議題觀察室」，用多元視角剖析公共政策；2025年則推出「詐騙去去走」，針對詐騙手法進行分析與解讀，期望降低受害風險。

除了線上內容，全民查假會社也走進校園與各類論壇，舉辦實體課程與活動，讓媒體素養教育不僅停留在網路，而能真正落地，融入民眾日常生活。團隊期望透過不同媒介與管道，提升社會整體資訊判讀能力，並與台灣民眾共同抵禦假訊息威脅。

全民查假會社呼籲媒體、教育單位與社會各界重視假訊息的危害，共同打造健康資訊環境，也歡迎志同道合的夥伴加入，攜手深化查核專業、擴展教育影響力。

聚傳媒

團隊 素養 假訊息

延伸閱讀

內閣改組聲浪 吳思瑤：更強、接地氣團隊 才符合社會挑戰

以色列擊斃半島電視台團隊 聯合國與媒體團體譴責

「預缺不補」看似省人力…實質恐掏空團隊！菲女狼：養著爛人還深怕他離職

創新 vs. 風險 考驗 AI 代理

相關新聞

創身障機構設立安寧病房 愛維養護中心「曉明軒」用愛陪伴院民

為讓院民在熟悉的環境中，走完人生最後一哩路，新北市愛維養護中心在中心3樓，設立一間安寧病房「曉明軒」和一間隔離室。中心主...

光線進來花開更美 新北汐止禮門里綠色廊道大整頓

汐止區禮門里的綠色廊道，一年四季都有不同的花可以欣賞，有紫藤花、炮杖花之外，也有百香果，只是藤架上的植物，時間一久，就會太過雜亂，也遮蔽光線，所以最近趕在颱風來之前，里長李朝發號召志工進行大整頓。

颱風來襲 新北淡水淡江大橋工程防颱整備嚴陣以待

颱風來襲，許多大樓社區都開始防颱準備，就連新北市淡水最重大的交通工程建設淡江大橋也不例外，淡江大橋由建築大師「札哈哈蒂（Zaha Hadid）」設計，是目前世界最大的單塔不對稱斜張橋，其中工程不只是高難度，面對施工期間的颱風來襲更是得加以小心，公路局就表示，目前防颱除了基本的固定物之外，就主橋塔工程防颱最為重要。

捷運汐東線汐止大同路一段施工 公車讓乘客分隔島下車險象環生

捷運汐東線正施工中，新北市汐止區大同路一段、聯合報總部前近日正在進行開挖工程，公車無法停靠在公車專用區，竟讓乘客在中央分...

「工藝亮點 滬尾漫活」 新北淡水殼牌倉庫展現藝術

為了展現台灣工藝精品的藝術生活，由台灣工藝發展協會在淡水文化園區殼牌倉庫舉辦「工藝亮點 滬尾漫活」展覽，展出60多件的台灣工藝藝術品，超過13種工藝品項，展覽期間也舉辦許多場次的親子DIY工藝活動，就是希望推廣各創作者的工藝之美，在淡水這個人文薈萃的地方，將台灣工藝精品給展現出來。

越南來的感恩 慈濟搭起髓緣之愛的生命奇蹟

「我最感恩慈濟的師公上人，還有捐髓給我的恩人，賜給我新的人生。」來自越南的白小弟弟阿福，一見到捐髓者現身，馬上撲向前下跪頂禮，後更緊緊抱著捐髓的楊先生哭得久久不自己，阿福全家人遠從越南再度來到台灣，一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。