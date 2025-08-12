接軌國際！全民查假會社獲IFCN認證

致力於打擊假訊息、推廣媒體識讀的非營利組織「全民查假會社」，近日正式通過國際事實查核聯盟（International Fact-Checking Network，IFCN）認證，成為台灣第三個、華文圈第六個獲得此項國際權威認可的查核團隊。全民查假會社在2025年6月完成社會團體登記，具備完整法律地位與自主運作能力，為台灣的假訊息防治工作注入全新動能。

全民查假會社成立於2021年，始終秉持公開透明、公正客觀的原則，致力於提供準確、可靠的查核報告與媒體素養教育，幫助社會大眾提升辨識資訊的能力，增強抵禦假訊息的防線。總編審陳秀鳳表示，成為台灣第三個、華文圈第六個通過IFCN認證的機構，是對該會查核標準與流程的高度肯定。

IFCN是全球最具權威的事實查核組織聯盟，其認證標準涵蓋查核流程的嚴謹度、資金來源透明、團隊運作的獨立性，以及對錯誤更正的公開態度。全民查假會社成功通過嚴格的審核程序，意味著其運作已達到國際頂尖規範，也讓台灣在全球事實查核領域的能見度再向前邁進一步。

全民查假會社完成台北市社會團體登記，開啟組織發展新篇章。當選理事長的谷玲玲教授表示，取得獨立社團身分後，會社將擁有更穩固的法律基礎和運作架構，能以更專業、更持續的方式推動媒體素養與事實查核工作。「我們希望成為具高公信力的資訊守門人，幫助民眾在資訊爆炸的時代找到真相。」

自成立以來，全民查假會社持續推出多元查核與教育專案，涵蓋健康、政策、國際外電等主題。2022年因應地方選舉推出「看懂民調」專欄，協助民眾以統計觀點理解民調數據與真實民意的差異；2023年推出「圖解真相」，以漫畫懶人包解析台灣能源議題；2024年開設「議題觀察室」，用多元視角剖析公共政策；2025年則推出「詐騙去去走」，針對詐騙手法進行分析與解讀，期望降低受害風險。

除了線上內容，全民查假會社也走進校園與各類論壇，舉辦實體課程與活動，讓媒體素養教育不僅停留在網路，而能真正落地，融入民眾日常生活。團隊期望透過不同媒介與管道，提升社會整體資訊判讀能力，並與台灣民眾共同抵禦假訊息威脅。

全民查假會社呼籲媒體、教育單位與社會各界重視假訊息的危害，共同打造健康資訊環境，也歡迎志同道合的夥伴加入，攜手深化查核專業、擴展教育影響力。

