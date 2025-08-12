石牌橋旁新風貌 串起歷史與未來

石牌橋最早為一座木板橋，為連接士林、北投與今新北地區的重要通道。由於當時人車通行時常會搖晃，居民親切地稱之為「軟橋」。而現在，水利處在橋兩側，用一幅幅的壁畫，重新喚醒人們石牌橋的歷史記憶，每一筆每一色， 講述著屬於這裡的人情與時光。

北市府工務局表示，這次石牌橋兩側堤壁彩繪美化工程，作品名稱為「紀念過去 編織未來」，由新銳插畫設計師許嘉晏操刀設計， 描繪軟橋地區的故事，設計師取材自中正高中出版的在地繪本《我的家不見了》，以書中角色小女孩「小米」、老樹爺爺與黑面琵鷺為核心，貫穿兩幅壁畫主題，分別象徵「過去」與「現在／未來」。

在過去篇中，畫面圍繞當地早期的意象，如鄉間田野、鳥語花香、福裕宮與三合院等具代表性的建築，並融入繪本中的角色——小米、黑面琵鷺 、老樹爺爺與居民，營造深刻的在地共鳴。其中，黑面琵鷺口中銜著星星，象徵傳遞希望，把過去的美好延續至今。

在現在未來篇中，黑面琵鷺持續帶著希望前行，畫面呈現現代住家、熟悉的福裕宮、長大的小米、依然屹立的老樹爺爺，以及與居民共同編織未來的星空與穿越時光的回憶之門。即便景物變遷，居民的記憶與情感仍延續不息。壁畫以抽象手法收尾，象徵在想像中編織未來、在記憶中銘記過去，傳達「傳承、自由、希望」的主軸精神。

工務局指出，石牌橋自清代中葉以來，歷經日治時期至戰後初期，一直是當地農民的日常要道，承載了無數先人足跡與生活記憶。而橋一旁設立的歷史文化告示牌，持續訴說這片土地的過往與人文風貌。兩側的壁畫不僅是一道風景，也是一段橋梁記憶的延伸。歡迎民眾前來駐足欣賞這段堤壁 ，共同感受屬於這座橋的歷史情懷與未來想像。

