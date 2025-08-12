新北清淤挨批進度落後 水利局：今年已清11萬餘公尺

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
永和區福和路雨水下水道低地排水設施。圖／新北市水利局提供
永和區福和路雨水下水道低地排水設施。圖／新北市水利局提供

颱風楊柳步步進逼，新北審計處報告指出，2024年轄內各區公所預定清淤長度計17萬餘公尺，截至8月底止，實際清淤長度共10萬餘公尺，清淤進度未達6成，較2022、2023年同期平均執行率落後。水利局說，清淤量過往以公所往年經驗估算，後續要求各公所須依實際巡察結果填報，今年1至7月清淤長度已達11萬2745公尺。

審計報告指出，水利局每年度均委託轄內各區公所，辦理雨水下水道、市區排水溝渠清淤維護，但2024年轄內各區公所預定清淤長度計17萬餘公尺，截至8月底止，實際清淤長度共10萬餘公尺，平均清淤進度未達6成，較2022、2023年同期平均執行率落後，且未能在6至8月高風險期前完成。

市議員陳世軒說，面對極端氣候常有強降雨發生，清淤就是很重要的基本功，市府的工程落後，甚至比之前的進度還慢，市府必須正視審計處的指正，了解為何進度緩慢，確保清淤如期完成，並在汛期來臨前做好全面防備。

水利局說明，2024年度預定清淤量與實際完成數量有落差，是因年初預估以公所依往年經驗估算，但雨水下水道及市區排水實際淤積量，受集水區地貌改變、降雨強度、颱風次數等因素影響，導致預估量與實際清淤量體有過大落差。

水利局表示，後續要求各公所清淤預估時，必須依實際巡察結果填報，更精準管控清淤數量，原預估今年清淤長度為8萬公尺，經統計今年1至7月清淤長度達11萬2745公尺。水利局也會在汛期前，加強抽查各區易積水路段。

水利局強調，面對極端氣候，皆要求各公所每月針對雨水下水道及側溝辦理自主檢查工作，並提送相關檢查資料給水利局備查。另道路側溝、雨水下水道巡檢及自主檢查部分，年平均側溝巡檢約6000處，下水道約7600處。

除定期清淤外，在颱風及豪大雨來臨前，各區公所針對轄區內的易積淹水熱點，加強周邊雨水下水道及側溝清淤整理，並結合「偵水志工」機制，透過巡查排除道路側溝或洩水孔垃圾、雜物堵塞情形，守護市民生命財產安全。

連接管接入雨水下水道箱涵，讓雨水更快排入下水道，避免路面積淹水。圖／新北水利局提供
颱風 雨水 水利局

