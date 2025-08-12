秀泰影城暫別板橋 網友不捨13年滿滿回憶

快訊

中央社／ 新北12日電

因應麗寶百貨商場整體改裝計畫，板橋秀泰影城宣布將在8月31日最後一天營業，劃下13年營運句點。網友不捨說，在這裡留下滿滿的回憶，雖然其他行政區還有秀泰，但回憶是取代不了的。

秀泰影城臉書（Facebook）官方粉絲頁11日貼文表示，因應麗寶百貨商場的整體改裝計畫，板橋秀泰影城將在 8月31日劃下句點，迎來最後一天的營業。

秀泰官方粉專表示，持有板橋秀泰票券的消費者別擔心，只要票券還在有效期限內，全台秀泰影城都可以繼續使用。9月1日起，雖然暫別板橋，但無論影迷在哪裡，秀泰都歡迎觀眾回來看場好電影

粉專貼文表示，13年來，謝謝觀眾與板橋秀泰一起看了無數場電影，經歷歡笑、淚水、感動與成長。「這裡不只是影城，更像是你我共同寫下回憶的地方」。

新北市府新聞局告訴中央社記者，他們也是從粉專獲悉板橋秀泰將停業的消息，經向影城瞭解，是因為麗寶商城整體整修，因此向整個商城櫃位進行解約。

新北市土城區黃小姐告訴中央社記者，板橋秀泰影城價格蠻優惠，影廳雖然小了些，但數位影廳、音響與落地超大銀幕品質還是在水準之上，很可惜又少了一個娛樂場所。

在板橋區公務機關上班的黃小姐受訪表示，秀泰的票價比威秀便宜，板橋秀泰停業後，只能去樹林秀泰與土城秀泰；她認為，麗寶百貨那裡的區位很棒，在板橋車站、板橋公車站旁，希望之後可以更好好規劃利用。

有網友在秀泰粉專提到，記得兒子在世時，全家一起到板橋秀泰看電影，滿滿的家人一起歡聚的回憶；也有網友說，每次北部大部分影城都下檔電影時，幾乎就只有板橋秀泰還有上映，因此都會去那邊看電影，希望板橋秀泰之後還能回來。

還有網友說，前天才去看完日本動畫電影「鬼滅之刃」，對影城即將停業真的讓人不捨，希望裝修完能回來。另外有網友說，與女友的第一場電影就是在板橋秀泰，女友現在是老婆了，滿滿的回憶，「拜託一定要回來」，雖然其他行政區還有秀泰，但回憶是取代不了的。

依據市府新聞局統計，目前新北共14家影城，9月1日板橋秀泰停業後將剩下13家，多分布在人口密集的10個行政區。

新聞局說，目前秀泰方面尚未依規定報備，只要在8月31日前報備即可，新聞局已請秀泰依電影法向主管機關報備。至於消費者權益，業者已在粉專公告。

