新北下水道智慧升級 AR手機APP助攻維修省時又精準

新北市擁有近3600公里雨、汙水下水道，猶如一座龐大複雜的地下迷宮。為提升日常巡檢與維護效率，新北市水利局繼導入虛擬實境（MR）系統後，再推出專為下水道設計的手機擴增實境（AR）應用程式，工程人員只要透過手機或平板，就能即時「看透地下」，掌握管線位置與維修資訊。

水利局長宋德仁表示，新系統可串接新北市地理圖資資料庫，並以人孔作為定位參考點，顯示管徑、上下游高程等資訊，省去紙本圖資與繁瑣測繪流程，大幅減少作業時間與人力成本。「相比過去需穿戴3D頭盔的MR系統，現在只需一支手機即可操作，設備門檻更低、上手更快。」

現場巡檢人員表示，過去只能依賴紙本平面圖，遇到狀況還得挖開地面才能確認問題，既耗時又費力；如今有了AR輔助，透過螢幕即可掌握地下管線與道路狀況，判斷與處理速度都快上許多，工作效率提升了好幾倍。