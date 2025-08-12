快訊

海陸警齊發！楊柳颱風直撲台灣 4縣市明天颱風假機率大

亞洲盃男籃／中華隊返8強有感而發？歸化洋將戴維斯：我需要籃球合約

小琉球行車糾紛要大學生下跪道歉 潛水店老闆打算收店曝未來規劃

新北下水道智慧升級 AR手機APP助攻維修省時又精準

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
擴增實境(AR)軟體現場使用實景及軟體顯示雨水管線佈設情形。圖／新北市水利局提供
擴增實境(AR)軟體現場使用實景及軟體顯示雨水管線佈設情形。圖／新北市水利局提供

新北市擁有近3600公里雨、汙水下水道，猶如一座龐大複雜的地下迷宮。為提升日常巡檢與維護效率，新北市水利局繼導入虛擬實境（MR）系統後，再推出專為下水道設計的手機擴增實境（AR）應用程式，工程人員只要透過手機或平板，就能即時「看透地下」，掌握管線位置與維修資訊。

水利局長宋德仁表示，新系統可串接新北市地理圖資資料庫，並以人孔作為定位參考點，顯示管徑、上下游高程等資訊，省去紙本圖資與繁瑣測繪流程，大幅減少作業時間與人力成本。「相比過去需穿戴3D頭盔的MR系統，現在只需一支手機即可操作，設備門檻更低、上手更快。」

現場巡檢人員表示，過去只能依賴紙本平面圖，遇到狀況還得挖開地面才能確認問題，既耗時又費力；如今有了AR輔助，透過螢幕即可掌握地下管線與道路狀況，判斷與處理速度都快上許多，工作效率提升了好幾倍。

水利局指出，下水道涵蓋整座城市的排水網絡，與市民生活安全息息相關。AR技術導入後，不僅提高維修精準度、減少不必要的挖掘，還能降低對交通與日常生活的影響，展現新北市在智慧城市治理上的進展。未來將持續推動下水道智慧化管理，結合科技強化市政服務，邁向永續、安全的城市治理目標。

擴增實境(AR)軟體可以顯示人孔及管線詳細資訊，提供使用者快速進行修繕等作業。圖／新北市水利局提供
擴增實境(AR)軟體可以顯示人孔及管線詳細資訊，提供使用者快速進行修繕等作業。圖／新北市水利局提供
現場實際應用擴增實境(AR)軟體，即時顯示地下管線走向與關鍵設施位置。圖／新北市水利局提供
現場實際應用擴增實境(AR)軟體，即時顯示地下管線走向與關鍵設施位置。圖／新北市水利局提供
AR手機APP上線，污水管線維護精準又省力。圖／新北市水利局提供
AR手機APP上線，污水管線維護精準又省力。圖／新北市水利局提供
施工現場透過擴增實境(AR)軟體確認施工區域周邊污水管線佈設情形。圖／新北市水利局提供
施工現場透過擴增實境(AR)軟體確認施工區域周邊污水管線佈設情形。圖／新北市水利局提供

水利局

延伸閱讀

河海音樂季壓軸登場 23日、24日新北大都會公園開唱

防災士公務員占多數？新北消防局：民間人數最多

楊柳颱風來襲 新北8動物之家全面啟動防颱措施

新北抽查448件泳具商品標示 167件標示不合格

相關新聞

新北下水道智慧升級 AR手機APP助攻維修省時又精準

新北市擁有近3600公里雨、汙水下水道，猶如一座龐大複雜的地下迷宮。為提升日常巡檢與維護效率，新北市水利局繼導入虛擬實境...

河海音樂季壓軸登場 23日、24日新北大都會公園開唱

2025河海音樂季將於8月23日至24日周休二日迎來壓軸場「新北大都會公園舞台」，集結音樂、藝術與美食，規模擴大至超過9...

防災士公務員占多數？新北消防局：民間人數最多

推動韌性台灣，全國力推防災士培訓。新北市防災士人數破萬是全國最多，不過審計處指出，截至去年底新北培訓防災士7349人，有...

北市用電度數去年較前年增逾1億度 環保局曝3大關鍵成主因

北市近年推動淨零碳排，但審計報告指出，去年用電度數有增加趨勢增加碳排壓力，主要排放來源為住商及運輸部門，其中住宅用電量自...

加入荷蘭商館文化遺產 淡水古蹟博物館躍上國際舞台

新北市立淡水古蹟博物館近日受邀參加荷蘭商館文化遺產聯網（DTPHN）會員大會，正式成為該組織的一員。館長蔡美治說，加入荷...

騎車漫遊北海岸 石門婚紗廣場等7處增設YouBike站

石門婚紗廣場近年成為熱門旅遊打卡景點，新北市交通局宣布，今天啟用石門婚紗廣場等7處YouBike2.0租賃站，往西可串聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。