河海音樂季壓軸登場 23日、24日新北大都會公園開唱

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市河海音樂季最終站於新北大都會公園登場，誠摯邀請市民朋友，共赴這場夏末最精彩的搖滾盛典！(圖為2023年資料照)圖／新北市觀旅局提供
2025河海音樂季將於8月23日至24日周休二日迎來壓軸場「新北大都會公園舞台」，集結音樂、藝術與美食，規模擴大至超過90家餐飲品牌進駐，為夏日畫下最熱鬧的句點。

新北市觀旅局表示，現場將匯聚各式異國風味、創意餐車、特色甜品與夜市經典，包括台南人氣飲品「阿美嬤紅茶奶」、微醺系品牌「山海酒飲」、主打天然水果雪酪的「冰冰蹦蹦」，以及口味濃烈的「嘟你的嘴」雙椒皮蛋麵、台味滷味品牌「渣男 Taiwan Bistro」、歐式酸種麵包「酸明治」、泰式芒果糯米飯「haiyetaitai」等，讓樂迷在音樂聲中大啖美食。餐車部分則有融合台東風味與德州煙燻的「雨田燻 Lei’s Smoke」、現烤披薩「River&Truck 披薩車」、以及主打鮮奶麻糬的「方人也鮮奶麻糬研究室」，香氣四溢。

觀旅局指出，壓軸場除音樂與美食外，還打造多項大型裝置藝術，包括以繽紛幾何圖樣與螢光噴繪布幕構成的「巨型天幕」，象徵音樂多元與律動，夜間結合燈光投影，帶來沉浸式視覺體驗；現場還有閃亮音樂耳機與氣球燈座等燈光裝置，成為拍照打卡亮點。

觀旅局強調，河海音樂季透過音樂與創意結合，讓城市與河岸注入青春活力，邀請民眾在夏末齊聚新北大都會公園，共享兩天的音樂、美食與藝術盛宴。

市集提供多種清涼解渴的夏日飲品，讓前來參與活動的民眾享受音樂之餘也能大飽口福。圖／新北市觀旅局提供
新北大都會公園舞台設置多項大型裝置藝術，結合燈光投影，成為民眾必拍打卡熱點。(示意圖)圖／新北市觀旅局提供
新北大都會公園舞台集結近百家精選餐飲品牌進駐，匯聚異國風味、創意餐車、特色甜品與夜市經典等多元美食。圖／新北市觀旅局提供
大型裝置藝術「巨型天幕」以繽紛幾何圖樣與螢光噴繪，打造富有視覺張力的藝術地標。(模擬示意圖)圖／新北市觀旅局提供
大型裝置藝術高達6米的「閃亮音樂耳機」，打造具有搖滾氣氛的夏日派對。(模擬示意圖)圖／新北市觀旅局提供
