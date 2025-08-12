河海音樂季壓軸登場 23日、24日新北大都會公園開唱

2025河海音樂季將於8月23日至24日周休二日迎來壓軸場「新北大都會公園舞台」，集結音樂、藝術與美食，規模擴大至超過90家餐飲品牌進駐，為夏日畫下最熱鬧的句點。

新北市觀旅局表示，現場將匯聚各式異國風味、創意餐車、特色甜品與夜市經典，包括台南人氣飲品「阿美嬤紅茶奶」、微醺系品牌「山海酒飲」、主打天然水果雪酪的「冰冰蹦蹦」，以及口味濃烈的「嘟你的嘴」雙椒皮蛋麵、台味滷味品牌「渣男 Taiwan Bistro」、歐式酸種麵包「酸明治」、泰式芒果糯米飯「haiyetaitai」等，讓樂迷在音樂聲中大啖美食。餐車部分則有融合台東風味與德州煙燻的「雨田燻 Lei’s Smoke」、現烤披薩「River&Truck 披薩車」、以及主打鮮奶麻糬的「方人也鮮奶麻糬研究室」，香氣四溢。

觀旅局指出，壓軸場除音樂與美食外，還打造多項大型裝置藝術，包括以繽紛幾何圖樣與螢光噴繪布幕構成的「巨型天幕」，象徵音樂多元與律動，夜間結合燈光投影，帶來沉浸式視覺體驗；現場還有閃亮音樂耳機與氣球燈座等燈光裝置，成為拍照打卡亮點。