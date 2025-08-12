防災士公務員占多數？新北消防局：民間人數最多

推動韌性台灣，全國力推防災士培訓。新北市防災士人數破萬是全國最多，不過審計處指出，截至去年底新北培訓防災士7349人，有2184人35％市政府機關單位人員最多，其次是救難志工團體人員 ，私人企業等團體參與人數相對較少，不利全民厚實基層救災能量。新北市消防局表示，目前民間含私人企業3548人才是最多，持續擴大辦理，強化防災士多元結構。

審計處指出，新北市消防局配合內政部辦理培訓基層防災士，截至2024年底，列管設籍、居住或工作於新北市且取得防災士認證者7349人，其中有填報服務單位者6081人，以服務於政府機關單位人員2184人最多35.92％，救難、志工團體1334人次之21.94％，私人企業卻只有944人，加上等其他團體參與人數仍相對較少。

市議員林秉宥、洪佳君就曾點名，防災士多數是既有的公務人員，或是民政系統鄰里長，發生重大事故，公務人員本就有自己的本分工作，很難再分身參與救災，應該強化平民培訓。

新北市消防局回應，目前民間含私人企業最多3548人31.4%、公務人員有2739人次之24.2％、救難、志工團體1914人第三16.9％，消防局透過社區，校園及企業推廣，民間、學校師生比例顯著提升，同時本年度也擴大培訓關鍵基礎設施及國營事業員工，開辦台電、中華電信、中華郵政等專班，強化防災士多元結構。

消防局表示，新北市府自2023年擴大培訓防災士，每年計畫培訓3000名防災士，預計於2026年完成1萬5000名防災士培訓；並由公所邀請防災企業員工及里民共同參與培訓，並透過社群及語音平台推廣防災士培訓課程及開放一般民眾報名參訓。

消防局說，防災士理念目前以自助優先及互助為輔，課程教導防救災基礎知能，讓民眾在災害來臨時，優先守護自身及居家生命財產安全，行有餘力之時，對有防災熱忱之民眾，會推薦其先加入其所居住里內防災社區，可參與社區防災工作的執行，共同提昇社區防災韌性。

審計處另點出，市府設計「防災士報名系統」，並調查受訓學員參與防救災工作意願，但未細分有意願參與防救災項目，不利區公所後續依據意願分配適當工作項目。

消防局表示，已在防災士報名系統設計調查學員專長及第二語言，可供區公所或運用單位參考編組，並研議精進防災士報名系統。