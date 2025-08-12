快訊

加入荷蘭商館文化遺產 淡水古蹟博物館躍上國際舞台

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市立淡水古蹟博物館成為荷蘭商館文化遺產聯網會員。圖／新北淡水古蹟博物館提供
新北市立淡水古蹟博物館成為荷蘭商館文化遺產聯網會員。圖／新北淡水古蹟博物館提供

新北市立淡水古蹟博物館近日受邀參加荷蘭商館文化遺產聯網（DTPHN）會員大會，正式成為該組織的一員。館長蔡美治說，加入荷蘭商館文化遺產聯網是新突破，希望透過此平台，讓世界更多了解淡水的歷史與文化，並推動更多國際展覽。

荷蘭商館文化遺產聯網是由日本松浦史料博物館於2015年成立，旨在促進荷蘭東印度公司遺構及其管理單位之間的合作與交流，目前已涵蓋印尼、泰國、斯里蘭卡、日本、馬來西亞、印度、孟加拉、緬甸及台灣9個國家、18個文化遺產地點。

淡水古蹟博物館所經營的淡水紅毛城，最初由西班牙於1628年建立，後由荷蘭於1642年重建並命名為安東尼堡，見證近400年的歷史演變；作為國定古蹟，紅毛城承載著台灣歷史文化的發展，這次加入荷蘭商館文化遺產聯網，將有助於共享知識、促進研究，並推動文化、經濟及教育領域的交流。

在文化部的支持下，淡水古蹟博物館館長蔡美治率隊參加此次會員大會，並簽署加入該組織協議。蔡美治也在會中介紹淡水古蹟文化、館員余晟光分享有關「淡水早期現代化與紅毛城歷史」的研究成果，提升紅毛城在國際間的歷史價值認識。

此外，博物館已著手籌備，有關荷蘭東印度公司在亞洲貿易發展的國際特展，將展示來自各會員國的珍貴文物與資料，讓觀眾從全球視角了解歷史盛況。

新北市立淡水古蹟博物館成為荷蘭商館文化遺產聯網會員。圖／新北淡水古蹟博物館提供
新北市立淡水古蹟博物館成為荷蘭商館文化遺產聯網會員。圖／新北淡水古蹟博物館提供

荷蘭 淡水 古蹟博物館

