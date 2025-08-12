快訊

騎車漫遊北海岸 石門婚紗廣場等7處增設YouBike站

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
石門區「石門婚紗廣場」增設YouBike租賃站。圖／新北市交通局提供
石門區「石門婚紗廣場」增設YouBike租賃站。圖／新北市交通局提供

石門婚紗廣場近年成為熱門旅遊打卡景點，新北市交通局宣布，今天啟用石門婚紗廣場等7處YouBike2.0租賃站，往西可串聯富基漁港，東接白沙灣租賃站，另有瑞芳、汐止、土城、中和及樹林站點，讓民眾暢遊各地，深度感受新北獨特魅力。

新北市交通局簡任技正吳政諺表示，本次啟用的新站點有石門區「石門婚紗廣場」、瑞芳區「瑞芳棒球場」，以及汐止區「汐止區福德一路392巷41弄口」與「福德一路392巷口」、土城區「莊園街(金城舞5社區)」、中和區「新生街112巷口(欽禾社區)」、樹林區「四維八德街口」共7站。

其中最受矚目的是石門區「石門婚紗廣場」站，遊客可以在此租借YouBike，沿著美麗的台2線北海岸自行車道，往西串聯富基漁港租賃站，往東則可銜接白沙灣租賃站，享受海風輕拂，愜意又浪漫的騎行之旅。

交通局表示，新北市YouBike租賃站已達 1475站，每天平均11萬次租借，使用量持續成長。為保障騎乘安全，現在租借YouBike 2.0需先完成傷害險意願調查，租借 2.0E電輔車則要先完成投保才能借車，目前每月投保率約95%。

下半年起，這項保障措施也會擴大到單次信用卡租借2.0或2.0E，目標投保率達100% ，讓所有人騎YouBike都有百分百的安全保障。

石門 YouBike

相關新聞

騎士冒雨騎華江橋...引道成水樂園 議員籲：雙北改善排水

台北市近期每到下午就會有午後雷雨，瞬間降雨導致多處地區積淹水，北市議員劉耀仁接到民眾反映，聯通雙北的華江橋的機車引道，積...

跨桃市交流！新北民政局主秘、淡水區長異動

新北市民政局今發布人事異動訊息，淡水區長陳炳仲升任桃園市經發局副局長，職務由民政局主秘陳怡君接任；主秘一職由現任專門委員...

穿議員特助背心闖工地關心 新北市議員陳啟能：已報警追查

新海瓦斯8月6日在新北三重大智街搶修瓦斯管線時，一名男子身穿印有「新北市議員陳啟能特助」字樣的背心現身工地，自稱是議員特...

審計批新北水利改善率不足2% 議員憂極端氣候衝擊防洪

新北市市管河川、區域排水及分洪設施等水利建造物，113年度檢查共發現268項缺失，包括堤防滲水、護岸損壞等情況，其中11...

新北塭仔圳重劃區 首座公園啟用

新北新泰塭仔圳重劃區第一區正在配地，道路工程持續進行。塭仔圳有396公頃，未來預計蓋38座公園，新北市長侯友宜昨見證中環...

