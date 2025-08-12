騎車漫遊北海岸 石門婚紗廣場等7處增設YouBike站

石門婚紗廣場近年成為熱門旅遊打卡景點，新北市交通局宣布，今天啟用石門婚紗廣場等7處YouBike2.0租賃站，往西可串聯富基漁港，東接白沙灣租賃站，另有瑞芳、汐止、土城、中和及樹林站點，讓民眾暢遊各地，深度感受新北獨特魅力。

新北市交通局簡任技正吳政諺表示，本次啟用的新站點有石門區「石門婚紗廣場」、瑞芳區「瑞芳棒球場」，以及汐止區「汐止區福德一路392巷41弄口」與「福德一路392巷口」、土城區「莊園街(金城舞5社區)」、中和區「新生街112巷口(欽禾社區)」、樹林區「四維八德街口」共7站。

其中最受矚目的是石門區「石門婚紗廣場」站，遊客可以在此租借YouBike，沿著美麗的台2線北海岸自行車道，往西串聯富基漁港租賃站，往東則可銜接白沙灣租賃站，享受海風輕拂，愜意又浪漫的騎行之旅。

交通局表示，新北市YouBike租賃站已達 1475站，每天平均11萬次租借，使用量持續成長。為保障騎乘安全，現在租借YouBike 2.0需先完成傷害險意願調查，租借 2.0E電輔車則要先完成投保才能借車，目前每月投保率約95%。

下半年起，這項保障措施也會擴大到單次信用卡租借2.0或2.0E，目標投保率達100% ，讓所有人騎YouBike都有百分百的安全保障。