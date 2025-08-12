跨桃市交流！新北民政局主秘、淡水區長異動

新北市民政局今發布人事異動訊息，淡水區長陳炳仲升任桃園市經發局副局長，職務由民政局主秘陳怡君接任；主秘一職由現任專門委員莊茂坤出任，此波調動8月15日生效。

民政局表示，此次人事異動是基於人才培育與跨縣市交流，同時考量業務推動與團隊分工。陳炳仲曾任蘆洲、八里、淡水等區長，區長期間，積極推動地方建設與服務，對於淡水等地的發展與民眾福祉貢獻良多，任內成績有目共睹。

民政局也說，接任淡水區長的陳怡君曾任新店區長，具備豐富的地方行政與民政經驗，盼能延續並深化現有政策，強化便民服務。

莊茂坤長期服務於民政體系，熟悉市政與各項基層業務，接掌主任秘書後，將協助民政局推進各項施政計畫，讓市民有感。