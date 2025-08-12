穿議員特助背心闖工地關心 新北市議員陳啟能：已報警追查

新海瓦斯8月6日在新北三重大智街搶修瓦斯管線時，一名男子身穿印有「新北市議員陳啟能特助」字樣的背心現身工地，自稱是議員特助，要「關心搶修作業」，事隔幾天又再現身，業者擔心有詐，向陳啟能服務處查證查無此人，背心疑是自行偽造。陳啟能表示，此行為已損害名譽、擾亂社會秩序，已報警追查。

陳啟能表示，針對此類假冒行徑「不僅是蓄意欺瞞，更有可能藉民意代表名義行騙、關說，嚴重危害社會秩序與公務系統公信力！」為防範事態擴大，已於8月11日下午委由服務處前往三重警分局偵查隊正式報案，由警方追查來源與動機，三重警方表示，將依社會秩序維護法依法送辦。

陳啟能強調，服務處人員皆經正式聘用並依規辦理選民服務，不得介入工程或施壓單位。他呼籲市民與各機關單位，如遇可疑人士自稱議員幕僚，務必第一時間查證，避免遭受誤導或詐騙。

民眾如對自稱陳啟能議員助理的人員身分有疑慮，可直接撥打服務處查證02-2978-4978，確保自身權益與社會安全。