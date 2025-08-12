快訊

中颱楊柳恐強風豪雨！淹水警戒、易致災地區曝 1圖看全台「風險區」

遭週刊爆稱釋煌智「老公」 林岱樺：羞辱式的人格毀滅戰

「駝背怪鳥」混進鄰居家跟鴨鴨一起玩 好奇一問直呼不得了：非常罕見

聽新聞
0:00 / 0:00

穿議員特助背心闖工地關心 新北市議員陳啟能：已報警追查

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
不明男子假冒新北市議員陳啟能助理，服務處已報警。圖／陳啟能提供
不明男子假冒新北市議員陳啟能助理，服務處已報警。圖／陳啟能提供

新海瓦斯8月6日在新北三重大智街搶修瓦斯管線時，一名男子身穿印有「新北市議員陳啟能特助」字樣的背心現身工地，自稱是議員特助，要「關心搶修作業」，事隔幾天又再現身，業者擔心有詐，向陳啟能服務處查證查無此人，背心疑是自行偽造。陳啟能表示，此行為已損害名譽、擾亂社會秩序，已報警追查。

陳啟能表示，針對此類假冒行徑「不僅是蓄意欺瞞，更有可能藉民意代表名義行騙、關說，嚴重危害社會秩序與公務系統公信力！」為防範事態擴大，已於8月11日下午委由服務處前往三重警分局偵查隊正式報案，由警方追查來源與動機，三重警方表示，將依社會秩序維護法依法送辦。

陳啟能強調，服務處人員皆經正式聘用並依規辦理選民服務，不得介入工程或施壓單位。他呼籲市民與各機關單位，如遇可疑人士自稱議員幕僚，務必第一時間查證，避免遭受誤導或詐騙。

民眾如對自稱陳啟能議員助理的人員身分有疑慮，可直接撥打服務處查證02-2978-4978，確保自身權益與社會安全。

議員 三重

延伸閱讀

騎士冒雨騎華江橋...引道成水樂園 議員籲：雙北改善排水

男載運送私菸11萬包遭罰600萬元不繳 貢寮透天厝遭查封追償

憂粉塵汙染...彰化偏鄉飼料廠今動工 村民集結抗議要「縣政府管一管」

丹娜絲風災善款 綠委邀三重宮廟聯合捐款110萬

相關新聞

騎士冒雨騎華江橋...引道成水樂園 議員籲：雙北改善排水

台北市近期每到下午就會有午後雷雨，瞬間降雨導致多處地區積淹水，北市議員劉耀仁接到民眾反映，聯通雙北的華江橋的機車引道，積...

騎車漫遊北海岸 石門婚紗廣場等7處增設YouBike站

石門婚紗廣場近年成為熱門旅遊打卡景點，新北市交通局宣布，今天啟用石門婚紗廣場等7處YouBike2.0租賃站，往西可串聯...

跨桃市交流！新北民政局主秘、淡水區長異動

新北市民政局今發布人事異動訊息，淡水區長陳炳仲升任桃園市經發局副局長，職務由民政局主秘陳怡君接任；主秘一職由現任專門委員...

穿議員特助背心闖工地關心 新北市議員陳啟能：已報警追查

新海瓦斯8月6日在新北三重大智街搶修瓦斯管線時，一名男子身穿印有「新北市議員陳啟能特助」字樣的背心現身工地，自稱是議員特...

審計批新北水利改善率不足2% 議員憂極端氣候衝擊防洪

新北市市管河川、區域排水及分洪設施等水利建造物，113年度檢查共發現268項缺失，包括堤防滲水、護岸損壞等情況，其中11...

新北塭仔圳重劃區 首座公園啟用

新北新泰塭仔圳重劃區第一區正在配地，道路工程持續進行。塭仔圳有396公頃，未來預計蓋38座公園，新北市長侯友宜昨見證中環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。