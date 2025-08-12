快訊

騎士冒雨騎華江橋...引道成水樂園 議員籲：雙北改善排水

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
連接雙北的華江橋，機車引道彎曲，若遇強降雨來不及排水，往往會影響騎士騎乘時的安全性。圖／擷取自新北市工務局
連接雙北的華江橋，機車引道彎曲，若遇強降雨來不及排水，往往會影響騎士騎乘時的安全性。圖／擷取自新北市工務局

台北市近期每到下午就會有午後雷雨，瞬間降雨導致多處地區積淹水，北市議員劉耀仁接到民眾反映，聯通雙北的華江橋的機車引道，積水嚴重，騎士得冒著危險涉水通過，呼籲加強排水。北市新工處表示，雨勢趨緩後會消退，若未消退會依個案處理。

台北市與新北市交界的華江橋，近期午後瞬間強降雨，造成機車引道積水，水淹半個輪胎高，騎士涉水恐釀成事故。北市議員劉耀仁質詢，呼籲雙北市府要提出聯合改善計畫，加強必要的排水能力。（機車族＋市府說法）

平時工作需要騎乘機車往返台北市與新北市的詹姓男子表示，最近每到下午就會變天，有時能先預警暫時躲在咖啡廳或超商等約莫一到兩小時雨停，但有時正好在騎車途中，只能趕緊穿上雨衣繼續騎。

他說，尤其華中橋的機車引道彎曲，出現積淹水時，比起筆直的橋梁又更增危險性，雖然放慢速度，但也不急降雨，雨水反而還淹得更滿。

劉耀仁表示，華江橋接往台北市萬華與新北市板橋，每日通勤人潮頻繁，橋梁機車引道積水，危及通勤機車族安全，接獲不少民眾提供行車記錄器，若遇上強降雨，現場積水深度差不多近半個輪胎。

他說，由於橋梁維管責任處於北市與新北交界，已提台北市邀集新北市召開會議，提出聯合改善計畫。根據回覆將於8月21日邀新北市現勘研擬改善方案，同時有關環河快速道路積水部分，已錄案併同舊環南耐震補強一併辦理改善，預計今年底前改善完成。

新工處維護科長羅馨宜表示，針對及時強降雨與部分，積淹水皆屬極端氣候暴雨造成，在雨勢趨緩之後積水皆會消退，若有積淹水遲遲未退部分，會再個案研議改善方式。

淹水 強降雨

騎士冒雨騎華江橋...引道成水樂園 議員籲:雙北改善排水

