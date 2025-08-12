審計批新北水利改善率不足2% 議員憂極端氣候衝擊防洪

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
八連溪埔頭橋下游右岸注意改善案件已於汛期前改善完成。圖／新北市水利局提供
新北市市管河川、區域排水及分洪設施等水利建造物，113年度檢查共發現268項缺失，包括堤防滲水、護岸損壞等情況，其中117處被廠商建議優先修復，但有32處已連續兩年列為優先處理卻仍未改善。審計報告指出，回顧110至112年度檢查結果，累計超過2000件缺失，但當年度改善率均不到2%，進度明顯落後。新北民代憂心，在極端降雨與暴潮頻率、強度日益升高的情況下，若改善遲緩，恐削弱防洪效能、威脅市民生命財產安全。

新北市水利局表示，檢查缺失依急迫性分為「立即改善」、「注意改善」、「計畫改善」、「持續觀察」及「正常」五級，僅「立即改善」須在汛期前完成，其餘多屬尚不影響河防安全案件。今年檢查結果並無「立即改善」項目，連續兩年列為優先修復的案件屬「注意改善」或「計畫改善」類別，會持續觀察劣化情形，再依損壞程度與經費分年處理。

針對改善率偏低的質疑，水利局強調，審計所指不到2%是針對不影響安全的案件。今年已將113年度的56件「注意改善」案件縮減至44件，其中35件已提前納入山陀兒風災復建、五股坑溪修復等工程，在汛期前完成改善，僅餘9件尚未改善，但經評估並不影響防洪功能。

水利局表示，經費有限下會優先處理影響河防安全的案件，並已成立跨局處「水利構造物檢查及安全評估小組」管控改善時程。局方強調，每年檢查都會持續追蹤未完成改善的項目，必要時提前納入工程計畫，避免缺失持續惡化，確保防洪系統穩定運作與民眾生命財產安全。

新北市議員江怡臻指出，水利設施的安全不僅是看平時是否能正常運作，更要考量在極端天氣下的承受能力。近年極端降雨、暴潮等事件的頻率與強度都在增加，政府必須提高警覺、正視問題，不能僅以現況「尚不影響安全」作為改善的依據。她強調，水利設施改善所需經費龐大，但中央不僅刪減原有補助款，連已三讀通過的財劃法也遲遲未落實，導致地方財源吃緊，只能依急迫性與重要性逐年分批改善。江怡臻呼籲中央盡快釋出經費，讓地方能針對「注意改善」與「計畫改善」案件加速施工，提升缺失改善率，避免因延宕而釀成人禍。

新北市議員陳乃瑜則批評，面對極端氣候帶來的瞬間暴雨，新北多次在短時間內發生嚴重積淹水，但水利建造物及橋梁檢查缺失的改善率卻偏低，顯示市府仍以過去的防洪標準與守舊思維應對新挑戰。她強調，極端天氣不會等政府慢慢改善，市長不應再以「經費有限」作藉口，應立即盤點優先順序，加速修復與升級高風險設施，提升防災能力，確保市民生命財產安全。

八連溪固床工注意改善案件已於汛期前改善完成。圖／新北市水利局提供
