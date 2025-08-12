聽新聞
0:00 / 0:00

新北捷運站借還書站 使用率偏低

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛／新北報導
記者實地直擊捷運三重站智慧型借還書站，雖位處1樓出入口，但鮮少有人停下腳步使用，不少民眾說，還是偏好到實體圖書館借書。記者王慧瑛／攝影
記者實地直擊捷運三重站智慧型借還書站，雖位處1樓出入口，但鮮少有人停下腳步使用，不少民眾說，還是偏好到實體圖書館借書。記者王慧瑛／攝影

新北市文化局推圖書館自動化系統升級計畫，提升自助借還書服務效率及便利性，審計報告指，部分自助借還書機損壞遲未修復，設在捷運新蘆線三重站、環狀線板橋站內智慧型借還書站，使用率偏低。記者實地直擊三重站智慧型借還書站，雖位處1樓出入口，但鮮少有人停下腳步，鍾姓高中生說「從來沒使用過」，偏好到實體圖書館借書。

審計報告點出，部分自助借還書機損壞遲未修復，市立圖書館總館有2台故障逾8個月未修復，新莊頭前智慧圖書館自助還書機故障逾5個月未修復。

另，市立圖書館2017年8月、2022年1月分別在捷運三重站及環狀線板橋站內設置智慧型借還書站，方便民眾上下班時段取得圖書資源，近年捷運站每年月平均進出站人流增加，但智慧型借還書站每年月平均借閱書籍冊數卻是倒退。

新北市圖表示，三重站智慧型借還書站可放置400本書，每月平均借閱500本書；環狀線板橋站智慧型借還書站可放置300本書，每月平均借閱250本書，出發點是方便通勤族就近取得圖書資源，會對使用情形滾動檢討，並強化資訊引導與宣傳推廣，以提升效益。

新北市圖指出，全市各圖書館據點共設置25台自助借書機，審計報告指遲未修復的設備，都已修復完成，為持續推動便民服務，逐步擴大館藏RFID晶片化範圍，明年涵蓋將再增加4館，提升圖書館自動化服務量能，帶動閱讀風氣。

延伸閱讀

2025新北漁樂嘉年華淡水登場 繪畫、攝影徵件捕捉海港魅力

新北淡水淡江大橋主橋塔高2百米完工 進度達85%

「不排除藍白合」黃國昌表態選新北 新北藍黨部點出時機點

便民服務「共鳴不大、熱度低」 捷運站智慧型借還書站遭審計單位檢討

相關新聞

新北塭仔圳重劃區 首座公園啟用

新北新泰塭仔圳重劃區第一區正在配地，道路工程持續進行。塭仔圳有396公頃，未來預計蓋38座公園，新北市長侯友宜昨見證中環...

新北捷運站借還書站 使用率偏低

新北市文化局推圖書館自動化系統升級計畫，提升自助借還書服務效率及便利性，審計報告指，部分自助借還書機損壞遲未修復，設在捷...

2025新北漁樂嘉年華淡水登場 繪畫、攝影徵件捕捉海港魅力

為推廣台灣的漁業文化，新北市政府農業局與淡水區漁會舉辦「2025漁業文化推廣-新北漁樂嘉年華攝影暨繪畫活動」，歡迎各界人...

颱風楊柳逼近 新北水利局完成防汛總體檢

颱風楊柳來勢洶洶，新北市水利局嚴陣以待，提前啟動防汛應變作業，針對破堤施工、水門及抽水站、分洪道、移動式抽水機、滯洪池、...

新北淡水淡江大橋主橋塔高2百米完工 進度達85%

橫跨全台第三長的淡水河口，連接八里與淡水兩地，淡江大橋工程一直備受關注，不少人從八里與淡水兩岸遠處，甚至是觀音山頂都可以清楚看到大橋橋體已經接近完成的模樣，對此公路局表示，目前淡江大橋第三標主橋段總工程進度達到85%，而當中最重要也是難度最高的主橋塔工程，到七月底八月初主橋塔可以算是完工，高度達到200公尺，成為淡水河口最高，最耀眼的交通建設。

新北汐止康福公園大改造 全新遊具閃亮登場

在汐止福德一路的康福里公園，周邊都是社區大樓，不過公園的範圍卻不大，再加上一些遊樂設施又很老舊，實在不敷使用，所以新北市議員白珮茹以建議款協助改善，增加了大型溜滑梯、攀爬遊具，提供大小朋友更多元的遊憩場所。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。