新北捷運站借還書站 使用率偏低

新北市文化局推圖書館自動化系統升級計畫，提升自助借還書服務效率及便利性，審計報告指，部分自助借還書機損壞遲未修復，設在捷運新蘆線三重站、環狀線板橋站內智慧型借還書站，使用率偏低。記者實地直擊三重站智慧型借還書站，雖位處1樓出入口，但鮮少有人停下腳步，鍾姓高中生說「從來沒使用過」，偏好到實體圖書館借書。

審計報告點出，部分自助借還書機損壞遲未修復，市立圖書館總館有2台故障逾8個月未修復，新莊頭前智慧圖書館自助還書機故障逾5個月未修復。

另，市立圖書館2017年8月、2022年1月分別在捷運三重站及環狀線板橋站內設置智慧型借還書站，方便民眾上下班時段取得圖書資源，近年捷運站每年月平均進出站人流增加，但智慧型借還書站每年月平均借閱書籍冊數卻是倒退。

新北市圖表示，三重站智慧型借還書站可放置400本書，每月平均借閱500本書；環狀線板橋站智慧型借還書站可放置300本書，每月平均借閱250本書，出發點是方便通勤族就近取得圖書資源，會對使用情形滾動檢討，並強化資訊引導與宣傳推廣，以提升效益。

新北市圖指出，全市各圖書館據點共設置25台自助借書機，審計報告指遲未修復的設備，都已修復完成，為持續推動便民服務，逐步擴大館藏RFID晶片化範圍，明年涵蓋將再增加4館，提升圖書館自動化服務量能，帶動閱讀風氣。