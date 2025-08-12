聽新聞
新北塭仔圳重劃區 首座公園啟用

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
中環公園把昔日易淹水的低窪地帶，改造為兼具滯洪與生態教育功能的親水生態池。圖／新北地政局提供
中環公園把昔日易淹水的低窪地帶，改造為兼具滯洪與生態教育功能的親水生態池。圖／新北地政局提供

新北新泰塭仔圳重劃區第一區正在配地，道路工程持續進行。塭仔圳有396公頃，未來預計蓋38座公園，新北市長侯友宜昨見證中環公園啟用，設計結合滯洪、生態及當地居民需求，民眾在散步遊玩時，能認識塭仔圳過往歷史。

新北地政局長汪禮國說，中環公園是塭仔圳首座特色公園，兼具文化傳承與生態活力的森林綠地，施工團隊透過公園區域環境規畫，加上地景雕塑、金屬造型裝置、兒童遊具的創意設計，保留原有的老厝石階、牆面等生活痕跡，細膩呈現塭仔圳昔日荷花田遍布的農業時代，及孕育出無數黑手職人的金屬加工聚落場景。

此外，施工團隊利用地勢特色，把昔日易淹水的低窪地帶，改造為兼具滯洪與生態教育功能的親水生態池，雨季時用雨水積磚蓄水，枯水期啟動儲水補注，確保公園終年有潺潺水聲，成為城市中生態跳島。

汪禮國說，中環公園位於新莊中環路、幸福路與泰林路口，從機捷泰山站步行8分鐘可抵達。

