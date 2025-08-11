2025新北漁樂嘉年華淡水登場 繪畫、攝影徵件捕捉海港魅力

為推廣台灣的漁業文化，新北市政府農業局與淡水區漁會舉辦「2025漁業文化推廣-新北漁樂嘉年華攝影暨繪畫活動」，歡迎各界人士自由報名參加，用色彩描繪海港的溫度、用鏡頭捕捉漁村的靈魂。

不管是手握畫筆的小小藝術家，還是熱愛攝影的影像捕手，9月27日周六這天，一起到淡水留下專屬自己的海洋故事，當天活動全部免費參加，現場感受淡水海港的獨特魅力，參加的作品有機會展出、得獎、被看見。

活動一「2025繪畫藝起來」9月27日下午1點至3點在新北市淡水區觀海路201號 1 樓，邀請40名（不限年齡）到現場畫畫。活動流程請先網路報名，9月27日當天現場作畫，現場票選，選出八名優勝頒獎；報名時間即日起至9月11日午夜12點以前。

活動二「光影漁韻攝影徵件」，報名時間即日起至9月11日與午夜12點之前。主題請與台灣漁港、漁業有關，每人最多投稿三件（30×40cm或40×50cm）。