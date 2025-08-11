聽新聞
0:00 / 0:00
颱風楊柳逼近 新北水利局完成防汛總體檢
颱風楊柳來勢洶洶，新北市水利局嚴陣以待，提前啟動防汛應變作業，針對破堤施工、水門及抽水站、分洪道、移動式抽水機、滯洪池、溝渠等全面檢查清理，並請各區公所加強易淹水地區巡查清淤，確保防汛設施維持最佳狀態。
水利局指出，目前轄管的89台移動式抽水機、813座水門、84座抽水站共341台抽水機組，均已完成測試並運作正常，18座橫移門檢查也全數合格。已完成10座公共透水保水設施排空作業，並透過「新北市智慧防汛平台系統」與「偵水志工」雙管齊下，即時掌握水情、加強巡檢應變。
針對易積淹水地區，水利局已要求各區公所進行溝渠、箱涵、下水道清淤，並啟動低地排水設施檢查；另針對2處破堤施工、19處河道內施工及8處分洪道完成查核，確保安全無虞。颱風前，將於地勢低窪與易積水地點，預先布設27處29台移動式抽水機，並備足沙包供搶險與防護之用。
水利局長宋德仁表示，為減輕颱風豪雨時車輛緊急移置的不便，已與交通局、警察局協調，如發布高灘地停車場撤離通知，將開放橫移門周邊紅黃線路段臨時停車，並透過新聞稿、跑馬燈等提前通知市民。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言