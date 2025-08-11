快訊

颱風楊柳逼近 新北水利局完成防汛總體檢

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
水利局備有足夠數量的沙包，提供臨時搶險及區公所領取使用。圖／新北市水利局提供
颱風楊柳來勢洶洶，新北水利局嚴陣以待，提前啟動防汛應變作業，針對破堤施工、水門及抽水站、分洪道、移動式抽水機、滯洪池、溝渠等全面檢查清理，並請各區公所加強易淹水地區巡查清淤，確保防汛設施維持最佳狀態。

水利局指出，目前轄管的89台移動式抽水機、813座水門、84座抽水站共341台抽水機組，均已完成測試並運作正常，18座橫移門檢查也全數合格。已完成10座公共透水保水設施排空作業，並透過「新北市智慧防汛平台系統」與「偵水志工」雙管齊下，即時掌握水情、加強巡檢應變。

針對易積淹水地區，水利局已要求各區公所進行溝渠、箱涵、下水道清淤，並啟動低地排水設施檢查；另針對2處破堤施工、19處河道內施工及8處分洪道完成查核，確保安全無虞。颱風前，將於地勢低窪與易積水地點，預先布設27處29台移動式抽水機，並備足沙包供搶險與防護之用。

水利局長宋德仁表示，為減輕颱風豪雨時車輛緊急移置的不便，已與交通局、警察局協調，如發布高灘地停車場撤離通知，將開放橫移門周邊紅黃線路段臨時停車，並透過新聞稿、跑馬燈等提前通知市民。

塔寮坑二抽水站控盤檢查。圖／新北市水利局提供
各公所持續進行溝渠、箱涵、下水道清淤。圖／新北市水利局提供
