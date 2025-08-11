停車免開單！台中「無立柱」智慧車格下月上路 首批歌劇院周邊亮相

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
第一階段智慧停車影像辨識無紙化車格路段，包含國家歌劇院周邊的市政北七路、市政北二路、河南路、惠民路、惠來路與逢大路等路段。圖／台中市政府提供
台中市首處影像辨識無紙化智慧停車將在9月8日啟用，地點位於國家歌劇院周邊，車格內繪製綠色的LOGO與「P」的圖樣，民眾停車後可以線上查詢、繳納停車費，無須透過紙本繳費單。市府將在2030年以前建置2萬7000格智慧化車格，提升開單效率也為市民節省時間。

交通局長葉昭甫表示，台中去年起推動區區智慧停車計畫，從2024年到2030年編列26億元，建置智慧化車格，包含2萬1000格地磁車格與6000格影像辨識無紙化車格，今年力拚增加1000格影像辨識無紙化車格，9月8日啟用第一波。

交通局指出，第一階段智慧停車影像辨識無紙化車格路段，包含國家歌劇院周邊的市政北七路、市政北二路、河南路、惠民路、惠來路與逢大路等路段，共計296格，路旁有智慧停車收費告示牌，除說明費用，也有QRcode可掃碼線上繳費；下一波無紙化路段預計設置在國立台灣美術館周邊。

交通局表示，第一波無紙化智慧車格預計1個月可減少約2.5萬張停車單，以及2名開單人力，影像辨識系統可有效提升停車管理，透過智慧化資訊傳輸，民眾也可以更即時精準掌握車格狀況，降低尋找停車位的時間，預計平均可減少5到8分鐘。

葉昭甫說，台中人口將近287萬人，交通便利、就業機會多、天氣良好，吸引許多人移居工作，帶動大量人流車流，也引起停車位不足的問題，因此智慧交通系統愈來愈重要；交通局推動智慧車格，也兼顧城市美學與行人友善，全部設計為「無立柱」智慧車格。

交通局補充，無紙化車格的繳納方式包含車號綁定行動支付App，如iPASS MONEY、街口支付、歐付寶、全支付、icash Pay等等，或金融機構、電信業者與遠通電收自動代扣繳費，也可以用台中交通網App連動綁定，詳情可上停車管理處官網查詢。

無紙化智慧車格有多種繳納方式，第一波車格預計1個月可省下2.5萬張繳費單與2名開單人力。圖／台中市政府提供
台中市首波影像辨識無紙化智慧車格9月8日啟用，位於國家歌劇院周邊，共296格。圖／台中市政府提供
