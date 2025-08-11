快訊

江振誠從小吃到大！士林50年老字號小吃老闆猝逝 最後營業日曝光

國泰世華銀客服盜刷近700萬元 金管會開鍘1200萬元

難放颱風假？北市估不會進入暴風圈 「1變數」恐釀影響

新北汐止康福公園大改造 全新遊具閃亮登場

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
康福公園改造完成，讓更多人在假日或是閒瑕時可以來遊憩。 圖／觀天下有線電視提供
康福公園改造完成，讓更多人在假日或是閒瑕時可以來遊憩。 圖／觀天下有線電視提供

汐止福德一路的康福里公園，周邊都是社區大樓，不過公園的範圍卻不大，再加上一些遊樂設施又很老舊，實在不敷使用，所以新北議員白珮茹以建議款協助改善，增加了大型溜滑梯、攀爬遊具，提供大小朋友更多元的遊憩場所。

新北市議員白珮茹表示，去年九月雨季有到康福公園會勘，當時泥濘不堪，所以這次工程除了針對排水做改善，同時針對小朋友攀爬遊具，全都換成新的繩索，因為爬繩可以訓練孩子手抓的力道，目前設備已經維修完畢，另外也新增了小朋友的遊具溜滑梯的部分，希望2歲以上的國小及幼兒園孩童可以到公園玩溜滑梯。

白珮茹提到，康福公園四周都是社區大樓，很多年輕的媽媽反應，希望能夠增加遊具，所以今年爭取了225萬給公所，由公所協助進行康福公園整體改造，希望改造完成的公園，可以讓更多人在假日或是閒瑕時來遊憩，小朋友玩溜滑梯，大人或是長輩也能坐在一旁吹風納涼，讓公園更多元化使用。

康福里長曾淑蘭說，之前的公園很多家長反應，之前的遊具比較不適合比較小的小朋友玩，希望能有一座溜滑梯，感謝白珮茹議員協助之下，新增了一座大型溜滑梯遊具，不管是傍晚或假日，很多家長或是阿公阿嬤都帶著小朋友來玩的不亦樂乎，很謝謝白議員的協助，讓公園多了很多歡聲笑語，還有家長催促小孩回家的聲音，因為小朋友玩的不亦樂乎，都不想回家了。

朋友 議員 汐止 小孩 長輩 新北 溜滑梯 白珮茹

延伸閱讀

「不排除藍白合」黃國昌表態選新北 新北藍黨部點出時機點

日台交流協會提醒日人小心扒手 新北警攤開數據回應了

藍白合是勝利方程式？ 洪孟楷曝：民調最高還是李四川

新北汐止區東勢公園改造 蜻蜓造型攀爬遊具將完工

相關新聞

放颱風假再帥一次？蔣萬安回應了 曝楊柳對台北影響

楊柳來勢洶洶，氣象單位預估周三將影響台灣最劇。北市長蔣萬安今下午提早到防颱應變中心聽取各局處相關整備，對於大家最關心，周...

停車免開單！台中「無立柱」智慧車格下月上路 首批歌劇院周邊亮相

台中市首處影像辨識無紙化智慧停車將在9月8日啟用，地點位於國家歌劇院周邊，車格內繪製綠色的LOGO與「P」的圖樣，民眾停...

颱風楊柳逼近 新北水利局完成防汛總體檢

颱風楊柳來勢洶洶，新北市水利局嚴陣以待，提前啟動防汛應變作業，針對破堤施工、水門及抽水站、分洪道、移動式抽水機、滯洪池、...

新北淡水淡江大橋主橋塔高2百米完工 進度達85%

橫跨全台第三長的淡水河口，連接八里與淡水兩地，淡江大橋工程一直備受關注，不少人從八里與淡水兩岸遠處，甚至是觀音山頂都可以清楚看到大橋橋體已經接近完成的模樣，對此公路局表示，目前淡江大橋第三標主橋段總工程進度達到85%，而當中最重要也是難度最高的主橋塔工程，到七月底八月初主橋塔可以算是完工，高度達到200公尺，成為淡水河口最高，最耀眼的交通建設。

新北汐止康福公園大改造 全新遊具閃亮登場

在汐止福德一路的康福里公園，周邊都是社區大樓，不過公園的範圍卻不大，再加上一些遊樂設施又很老舊，實在不敷使用，所以新北市議員白珮茹以建議款協助改善，增加了大型溜滑梯、攀爬遊具，提供大小朋友更多元的遊憩場所。

難放颱風假？北市估不會進入暴風圈 「1變數」恐釀影響

楊柳颱風來襲，北市長蔣萬安今主持防颱整備會議。根據北市氣象團隊評估，這次楊柳雲系多集中南側，預估對台北市影響將是強風及間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。