新北汐止康福公園大改造 全新遊具閃亮登場

在汐止福德一路的康福里公園，周邊都是社區大樓，不過公園的範圍卻不大，再加上一些遊樂設施又很老舊，實在不敷使用，所以新北市議員白珮茹以建議款協助改善，增加了大型溜滑梯、攀爬遊具，提供大小朋友更多元的遊憩場所。

新北市議員白珮茹表示，去年九月雨季有到康福公園會勘，當時泥濘不堪，所以這次工程除了針對排水做改善，同時針對小朋友攀爬遊具，全都換成新的繩索，因為爬繩可以訓練孩子手抓的力道，目前設備已經維修完畢，另外也新增了小朋友的遊具溜滑梯的部分，希望2歲以上的國小及幼兒園孩童可以到公園玩溜滑梯。

白珮茹提到，康福公園四周都是社區大樓，很多年輕的媽媽反應，希望能夠增加遊具，所以今年爭取了225萬給公所，由公所協助進行康福公園整體改造，希望改造完成的公園，可以讓更多人在假日或是閒瑕時來遊憩，小朋友玩溜滑梯，大人或是長輩也能坐在一旁吹風納涼，讓公園更多元化使用。

康福里長曾淑蘭說，之前的公園很多家長反應，之前的遊具比較不適合比較小的小朋友玩，希望能有一座溜滑梯，感謝白珮茹議員協助之下，新增了一座大型溜滑梯遊具，不管是傍晚或假日，很多家長或是阿公阿嬤都帶著小朋友來玩的不亦樂乎，很謝謝白議員的協助，讓公園多了很多歡聲笑語，還有家長催促小孩回家的聲音，因為小朋友玩的不亦樂乎，都不想回家了。