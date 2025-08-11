寵物食品標示廣告宣稱療效　新北半年查148件罰5件

橫跨全台第三長的淡水河口，連接八里與淡水兩地，淡江大橋工程一直備受關注，不少人從八里與淡水兩岸遠處，甚至是觀音山頂都可以清楚看到大橋橋體已經接近完成的模樣，對此公路局表示，目前淡江大橋第三標主橋段總工程進度達到85%，而當中最重要也是難度最高的主橋塔工程，到七月底八月初主橋塔可以算是完工，高度達到200公尺，成為淡水河口最高，最耀眼的交通建設。

2025-08-11 18:25