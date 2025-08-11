寵物食品標示廣告宣稱療效　新北半年查148件罰5件

快訊

中央社／ 新北11日電

新北市動保處今天表示，隨著飼養寵物普及，寵物食品若產品標示與廣告中宣稱具醫療效能等功能，都涉及違規，今年上半年查核148件，違規遭罰共5件，籲業者勿心存僥倖。

新北市政府動物保護防疫處發布新聞稿指出，隨著飼養寵物普及，市場對寵物食品的需求快速成長，部分業者為求銷售成效，於產品標示與廣告中宣稱具醫療效能，或標榜能改變動物器官、組織、結構、生理或外觀等功能，都涉及違規。

動保處表示，每月派員定期稽查寵物食品，根據統計，自1月至6月底為止，共查核148件中，5件違規遭裁罰，裁罰金額累計達新台幣28萬元。

動保處提醒業者勿心存僥倖，依「動物用藥品管理法」規定，非動物用藥品不得標示或宣傳具有醫療效能，違者將處20萬元至100萬元罰鍰；「動物保護法」規定，寵物食品標示、廣告或宣傳不得含有不實、誇張或易生誤解內容，違者將處3萬元至15萬元罰鍰。

動保處表示，不論是個人、實體通路、電子商務平台、進口代理商或製造業者，在製造、銷售及推廣寵物食品時，都應熟悉並遵守相關法規，並隨時關注農業部最新公告，以免違規受罰。

寵物 動物 新北 廣告 藥品 農業部

