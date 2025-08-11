新北淡水淡江大橋主橋塔高2百米完工 進度達85%

橫跨全台第三長的淡水河口，連接八里與淡水兩地，淡江大橋工程一直備受關注，不少人從八里與淡水兩岸遠處，甚至是觀音山頂都可以清楚看到大橋橋體已經接近完成的模樣，對此公路局表示，目前淡江大橋第三標主橋段總工程進度達到85%，而當中最重要也是難度最高的主橋塔工程，到七月底八月初主橋塔可以算是完工，高度達到200公尺，成為淡水河口最高，最耀眼的交通建設。

公路局第三工務段長鄭閔中表示，目前主橋塔建設已經完成，最重要的工作進行就是海上懸臂吊裝跟斜索施拉，而以主橋塔來說，最後斜索施拉的位置是在第50升層，而這一層也早在六月就完工，因此工作重點就會轉移到橋面的海上懸臂吊裝，跟斜索施拉，而在今年九月就會進到重要的哩程碑，也就是全橋面閉合。

鄭閔中也表示，主橋塔全高有211公尺，從水平面算起有200公尺高度，而橋搭共有53升層的工程，從51到53升層是已故建築大師 Zaha Hadid（札哈·哈蒂）特別設計，打造舞者雙手向上延申的姿態，屬於偏向工程造形雕塑的部份，會以安全第一，按部就班的方式，預計在八月底就可以完成。