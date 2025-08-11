難放颱風假？北市估不會進入暴風圈 「1變數」恐釀影響

楊柳颱風來襲，北市長蔣萬安今主持防颱整備會議。根據北市氣象團隊評估，這次楊柳雲系多集中南側，預估對台北市影響將是強風及間歇性降雨。雨量預估約不到大雨等級；至於風力平地估約8至9級。

氣象團隊也表示，目前中央氣象署預估楊柳可能在台東成功登陸，若依這樣路徑，北市將不會進入7級暴風圈範圍；但如果是看美軍氣象預估，若登陸點在花蓮一帶，今到明若路徑北偏，對台北市的影響，就會比較大。

至於楊柳在台北市影響較大時間，降雨最大會出現在13日白天，陽明山區累積雨量約30至60毫米、平地約20至40毫米；風力預估平地約8至9級、山區10至11級，如果路徑有北偏，平地陣風則會往上加一級。

至於大稻埕夏日節周三將施放第二場次煙火，北市觀傳局長余祥表示，會在前一天12日中午前，確定是否取消？若颱風影響水門關閉，河濱相關設備撤離就會取消。但若北市不在陸警範圍，儘管不需撤離河濱的設備，但還是要評估風雨是否影響煙火施放，如果會，還是會取消。

蔣萬安今天下午主持防颱整備會議，蔣也裁示，這次楊柳對北部、尤其台北市的影響，可能是強風、還有間歇性陣雨。他也要求都發局，工務局、勞動局等，要求各建築，施工工地廠商，特別留意懸掛物、招牌、塔吊機具、圍籬、帆布等加強穩固。

至於河川工程，蔣也要求工務局要做好防護措施；因應可能帶來的雨勢，水利處也要針對抽水站進行試測操作、巡檢，並盤點移動式抽水機；公園處確認路樹修剪；至於颱風可能導致菜價波動，加上之前中南部災情，產發局要密切監控菜價波動，適時啟動因應機制，平穩物價。

至於周三大稻埕夏日節，蔣萬安也指示觀傳局，針對夏日節活動及早評估，並且加強相關裝置物防颱措施，一旦評估確定取消或照常，要及早透過多元管道發布；至於是否停止上班課、疏散門相關訊息，依相關作業流程及早評估，也要與鄰近縣市保持聯繫，儘早發布相關訊息。