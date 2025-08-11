颱風楊柳逼近　翡翠水庫完成調節降低水患風險

颱風楊柳逼近台灣，翡翠水庫管理局表示，今天上午已提前完成水庫調節，控留20%水庫容量，颱風豪雨期間，將可攔蓄新店溪上游1/3洪水，降低下游水患風險。

氣象署表示，颱風楊柳結構結實，預計13日有機會從花東登陸，最快今天深夜就有機會發布海警，明天中午前後發布陸警。

台北翡翠水庫管理局發布新聞稿表示，翡翠水庫昨天就啟動預防調節水位，至今天上午11時，庫容距離滿水位達8.7公尺，已控留20%庫容。

新聞稿提到，颱風豪雨期間，翡翠水庫將可攔蓄新店溪上游洪水，超過7000萬噸以上，後續將視颱風水情動態，機動調整操作及因應。

翡管局表示，翡翠水庫不僅每天供應民生用水，也同時進行水力發電；防汛期間及颱風豪雨時，更肩負蓄洪防災功能，如同大台北盆地的超大型滯洪池，提前調節水庫水位，可避免颱風期間洩洪，降低下游水患風險。

此外，台灣每年5月至11月為防汛期，降雨量較豐沛，尤其大台北地區在7月至10月，更是颱風旺季。翡管局為強化蓄洪防災功效，從2023年起針對翡翠水庫調節水位，參據集水區歷年每月平均降雨量，控留庫容至少20%至30%，遇颱風豪雨時就可發揮滯洪防災，避免洩洪操作。

翡管局表示，因應氣候變遷，強化翡翠水庫防洪操作，今年進行「翡翠水庫AI降雨逕流模式2.0」計畫，以中央氣象署、歐洲及美國數值天氣預報降雨資料為基礎，建立翡翠水庫集水區短期3天至長期10天更精準的降雨預報，強化翡翠水庫防洪操作能力。

另外，因翡翠水庫集水區達303平方公里（相當於台北市面積1.1倍大），如事前做好準備，遇到颱風豪雨時，水庫就不用洩洪，又可降低新店溪下游1/3水患風險、淡水河1/9水患風險。