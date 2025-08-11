放颱風假再帥一次？蔣萬安回應了 曝楊柳對台北影響

楊柳來勢洶洶，氣象單位預估周三將影響台灣最劇。北市長蔣萬安今下午提早到防颱應變中心聽取各局處相關整備，對於大家最關心，周三是否有機會放颱風假？蔣說，會密切掌握颱風路徑，及對台北市風力雨勢造成的影響。

蔣說，楊柳颱風現在目前掌握，接下來可能對台北會造成強風及間歇性陣雨。今天特別再次來到EOC邀集各局處及早組好整備工作，包括水利處對於相關機具設備，再一次巡檢及盤點。

蔣萬安今下午四時赴北市災害應變中心聽取各局處相關防颱整備工作。蔣萬安說，另一方面，他也會要求公園處針對路樹的修剪，還有教育局權管的樹木，也必須要做好相關穩固；還有外牆懸掛物塔吊機具帆布等等，也必須要再三確認加強穩度。

至於周三台北市有沒有機會放颱風假，蔣萬安表示，會密切掌握颱風路徑，及對台北市風力雨勢造成的影響。