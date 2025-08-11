便民服務「共鳴不大、熱度低」 捷運站智慧型借還書站遭審計單位檢討

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛／新北即時報導
記者實地直擊捷運三重站智慧型借還書站，雖位處1樓出入口，但鮮少有人停下腳步使用，不少民眾說，還是偏好到實體圖書館借書。記者王慧瑛／攝影
新北文化局圖書館自動化系統升級計畫，提升民眾自助借還書服務效率及便利性，審計報告指，部分自助借還書機損壞遲未修復，設在捷運新蘆線三重站、環狀線板橋站內的智慧型借還書站，沒有因車站人流增多而拉高使用率，智慧型借還書站每年月平均借閱書籍冊數低迷。記者實地直擊三重站智慧型借還書站，雖位處1樓出入口，但鮮少有人停下腳步，鍾姓高中生說「從來沒使用過」，還是偏好到實體圖書館借書。

文化局推動圖書館自動化系統升級計畫，審計報告點出，部分自助借還書機損壞遲未修復，市立圖書館總館設置自助借書機有10台，提供民眾便利自助借還書服務，至2024年11月中旬有2台故障逾8個月未修復，新莊頭前智慧圖書館自助還書機有一部故障逾5個月未修復。

另，市立圖書館2017年8月、2022年1月分別在捷運新蘆線三重站及捷運環狀線板橋站內設置智慧型借還書站，方便民眾上下班時段取得圖書資源，2022年至2024年期間，捷運站每年月平均進出站人流呈增加趨勢，但智慧型借還書站每年月平均借閱書籍冊數卻有減少狀況。

新北市圖表示，三重A2智慧型借還書站可放置400本書，每月平均借閱500本書籍；捷運環狀線板橋站智慧型借還書站可放置300本書，每月平均借閱250本書籍，捷運站內設置智慧型借還書站初衷，是方便通勤族就近取得圖書資源的多元管道，配合智慧科技推動無人自助服務，會對使用情形滾動檢討，並強化資訊引導與宣傳推廣，以提升效益。

新北市圖指出，新北市立圖書館目前於總館、板橋江子翠分館、新店分館、青少年圖書館、三峽北大分館、瑞芳分館、樹林分館、林口分館、林口李科永紀念圖書館、新莊頭前及蘆洲仁愛智慧圖書館等據點，共設置25台自助借書機，對審計報告指遲未修復的設備，目前都已修復完成，為持續推動便民服務，新北市立圖書館逐步擴大館藏RFID晶片化範圍，明年涵蓋將再增設4館，提升圖書館自動化服務，新北市立圖書館亦規畫推出「閱讀存摺」，讓讀者可數位集點並記錄閱讀歷程，帶動閱讀風氣。

