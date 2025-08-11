快訊

新北市長盃原民籃球邀請賽熱鬧開打

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府114年度新北市市長盃原住民族籃球邀請賽8月9、10日於新北市立錦和高級中學及中和國民運動中心兩地熱血開打，此次籃球比賽為今年新北市市長盃原民運動系列的首場賽事，吸引來自全國各地共16支優秀球隊齊聚一堂，角逐冠軍榮耀，共頒發總獎金12萬元。

新北市府原民局表示，本屆賽事陣容堅強，參賽球隊涵蓋初次參賽的新血隊伍與多次參與、實力堅強的常勝軍，交織出新舊對決的精彩看點，上屆特地遠道而來參賽的花蓮縣萬榮鄉代表隊這次也同樣不缺席，隊伍氣勢十足、備受矚目。

原民局指出，歷經兩天激烈的角逐，男子組冠軍戰由東固Brothers迎戰氣勢如虹的富榮礦油五金隊，富榮礦油五金隊從比賽一開始便掌握節奏，保持領先，第四節把握機會攻下13分，奠定勝基。最終比賽結果由富榮礦油五金隊抱回男子組冠軍獎座！該隊謝葉俊祥榮獲本次賽事男子組MVP！至於女子組方面，冠軍戰由不要問隊對決來自花蓮秀林鄉的太魯閣美少女隊。雙方激烈交鋒，戰況緊湊，場面一度陷入膠著，最終秀林鄉太魯閣美少女以6分差取得最終勝利！由楊家佳獲得本次賽事女子組的MVP！

新北市原民局表示，舉辦市長盃系列運動賽事的宗旨，不僅是提倡全民健康活動，培育原住民族優秀體育人才，更希望藉此提供族人彼此切磋球技、交流情感的平台，進一步凝聚原住民族群的力量與友誼，讓「以球會友」不只是口號，更是賽事的核心精神。

新北 族人 族群 原住民族 運動中心

