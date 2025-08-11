深澳百人淨灘清出79公斤海廢 星光夜騎結合環保與觀光

深澳海岸再掀守護行動！新北市觀旅局與深澳鐵道自行車攜手舉辦第5屆「深」體力行「澳」援海洋百人淨灘活動，吸引眾多親子與青年響應，在豔陽與海風中合力清出逾79公斤海洋廢棄物，以實際行動守護海洋環境，展現全民關注海洋廢棄物問題的決心。

觀旅局表示這次淨灘採用ICC國際淨灘行動（International Coastal Cleanup）標準，由國立海洋科技博物館專業講師帶領參與者進行廢棄物分類、記錄與秤重，寶特瓶、塑膠瓶蓋、吸管、免洗餐具等常見海廢，在短短兩小時內被有效清除，部分海岸重現潔淨樣貌。觀旅局表示，淨灘不只是清理，更是透過數據與分類，讓民眾認識海洋污染的真實樣態，進而在日常生活中減少一次性塑膠使用。

活動也結合深澳鐵道自行車「燦爛夏夜山海騎」限定星光班次，參與者在揮汗淨灘後，沿著點綴燈飾的山海鐵道緩緩前行，欣賞夜間海岸線景致，感受涼夜微風與浪潮聲交織的浪漫氛圍。今年星光班次至8月31日止，每日晚間5時30分至8時30分開放，沿途可欣賞海天一色與燈光藝術的獨特景緻。