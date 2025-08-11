快訊

悠遊卡搭1200月票 這縣市交易翻倍122% 每月省千元

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
悠遊卡公司試算，從使用者行為來看，每月可節省約1000元。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司試算，從使用者行為來看，每月可節省約1000元。圖／悠遊卡公司提供

1200 TPASS月票是上班通勤族好夥伴，至今上路滿2年，悠遊卡公司統計，與各縣市合作之下，悠遊卡定期票購票的增幅拉高，台東交易翻倍成長122％。若以使用者平均搭乘次數換算，每月可省近1000元，同時也提醒乘客可以完成記名登錄，即可享回饋。

悠遊卡公司董事長林志盈表示，TPASS行政院通勤月票自2022年底以來，公司投入人力與資源，配合各縣市需求進行產品規畫，與16縣市合作陸續發行，共22款不同區域的定期票，推出涵蓋不同區域、縣市整合及多元交通組合的定期票。

林志盈說，以最熱賣的1200基北北桃都會通的悠遊卡定期票來看，2024年7月至2025年6月，累計購票交易筆數達655萬筆，較2023年同期的597萬筆增加58萬筆，年增率近10%。

其他地區悠遊卡定期票購票，像是台東悠遊卡定期票購票交易翻倍成長122%、桃竹竹苗悠遊卡定期票大幅成長88%、宜蘭悠遊卡定期票成長達45%，他說，顯示交通部推出的政策有效促成民眾搭乘公共運輸習慣。

悠遊卡公司試算，從使用者行為來看，每張月票平均搭乘次數達70至80次，換算成交通原票價約為2200元，遠高於1200元定期票的價格，等於每月可節省約1000元，對通勤族而言，大幅節省交通支出，荷包明顯有感。

悠遊卡公司也提醒民眾只要持完成記名登錄的悠遊卡，每月搭乘國道客運、公路客運及市區公車11到30次，享15%乘車金回饋，搭乘31次以上則可領到30%；另外，搭乘台鐵、台北捷運及新北捷運達11次以上，可額外獲得2%軌道加碼回饋。

TPASS 悠遊卡 使用者 公共運輸

