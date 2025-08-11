日方示警遊九份小心扒手…九份商圈今見警率提升 還見4種文字防竊看板

日本台灣交流協會提醒來台旅遊的日本人，要慎防台灣扒手，新北市瑞芳區的九份山城也被點名。警方今天加強九份的警力，提高見警率，並設立「注意防竊」的中、英、日、韓文看板，提醒遊客小心扒手。

日本台灣交流協會近日在官方網站示警，台灣多個觀光景點發生日本旅客遭扒竊事件，特別在夜市等人潮密集區域，呼籲來台旅遊的日本人，加強財物安全管理。

九份常見日本遊客，也被日本台灣交流協會點名。新北市警局今天表示，今年統計到昨天為止，全市共受理8034件普通竊盜案，其中5件是日籍旅客，分別是九份3件、貢寮平交道旁咖啡廳1件、樂華夜市1件，損失金額共10萬5806元。

警方表示，日本人被竊案件雖然比例極低，但每案都關係到旅客財產安全與新北市觀光形象，未來將持續強化防竊宣導及打擊犯罪作為，以確保旅客安心遊覽。今天九份商圈就見不少員警騎機車或徒步巡邏，希望透過見警率提高，減少竊案發生，並讓本地和國遊客安心。