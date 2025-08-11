聽新聞
九份扒手猖獗？ 新北觀旅局：警成立專案防範加強宣導
針對日本交流協會提醒日籍旅客留意夜市、九份等觀光景點扒手問題，新北市觀旅局表示，近期未特別接獲有關九份扒手案件的通報，現場秩序大致良好。
觀旅局長楊宗珉指出，警方已成立防範扒手的專案小組，平時就會在觀光熱區巡邏並加強宣導，包括提醒遊客妥善保管貴重物品、避免將錢包或護照放在容易被竊取的位置等。局方也會持續與警察單位合作，確保旅遊安全，讓國內外旅客安心遊覽九份。
觀旅局指出，瑞芳風景特定區（含九份）113年遊客達405萬1406人次，今年1至7月已突破377萬人次，預估全年將優於去年表現。依交通部觀光署2024來臺旅客消費及動向調查，國外旅客來新北比率達60.17%，顯示新北已成外籍旅客重要觀光目的地。
