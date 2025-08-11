新泰塭仔圳重劃區預計蓋38座公園 今首座中環公園啟用

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
中環公園把昔日易淹水的低窪地帶，改造為兼具滯洪與生態教育功能的親水生態池。圖／新北地政局提供
中環公園把昔日易淹水的低窪地帶，改造為兼具滯洪與生態教育功能的親水生態池。圖／新北地政局提供

新泰塭仔圳重劃區第一區正在配地，道路工程也持續進行中。新北市長侯友宜今致詞，塭仔圳有396公頃，未來預計蓋38座公園，今天啟用第一座中環公園，且設計時結合滯洪、生態及當地居民需求，讓民眾在其散步遊玩時，能認識塭仔圳過往歷史。

新北地政局長汪禮國說，中環公園是塭仔圳第一座特色公園，兼具文化傳承與生態活力的森林綠地，施工團隊透過公園區域環境規劃，加上地景雕塑、金屬造型裝置、兒童遊具的創意設計，保留原有的老厝石階、牆面等生活痕跡，細膩呈現塭仔圳歷經過荷花田遍佈的農業時代，及孕育出無數黑手職人的金屬加工聚落。

此外，施工團隊更利用地勢特色，把昔日易淹水的低窪地帶，改造為兼具滯洪與生態教育功能的親水生態池，雨季時用雨水積磚蓄水，枯水期啟動儲水補注，確保公園裡終年都有潺潺水聲，成為城市中生態跳島。

汪禮國說，中環公園就位於新莊中環路、幸福路與泰林路口，從機捷泰山站步行8分鐘就可抵達，公園內特色遊具已通過場域認證，不論是散步放風、踏青野餐、遛遛小孩及毛孩，中環公園都是最佳新選擇，歡迎市民前來遊憩。

新泰塭仔圳重劃區首座公園「中環公園」。圖／新北地政局提供
新泰塭仔圳重劃區首座公園「中環公園」。圖／新北地政局提供
新北市長侯友宜今啟用新泰塭仔圳重劃區首座公園「中環公園」。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今啟用新泰塭仔圳重劃區首座公園「中環公園」。記者劉懿萱／攝影
新泰塭仔圳重劃區首座公園「中環公園」。記者劉懿萱／攝影
新泰塭仔圳重劃區首座公園「中環公園」。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今啟用新泰塭仔圳重劃區首座公園，與現場遊玩孩子合影。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今啟用新泰塭仔圳重劃區首座公園，與現場遊玩孩子合影。記者劉懿萱／攝影

塭仔圳 重劃區 侯友宜

