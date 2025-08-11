新泰塭仔圳重劃區預計蓋38座公園 今首座中環公園啟用
新泰塭仔圳重劃區第一區正在配地，道路工程也持續進行中。新北市長侯友宜今致詞，塭仔圳有396公頃，未來預計蓋38座公園，今天啟用第一座中環公園，且設計時結合滯洪、生態及當地居民需求，讓民眾在其散步遊玩時，能認識塭仔圳過往歷史。
新北地政局長汪禮國說，中環公園是塭仔圳第一座特色公園，兼具文化傳承與生態活力的森林綠地，施工團隊透過公園區域環境規劃，加上地景雕塑、金屬造型裝置、兒童遊具的創意設計，保留原有的老厝石階、牆面等生活痕跡，細膩呈現塭仔圳歷經過荷花田遍佈的農業時代，及孕育出無數黑手職人的金屬加工聚落。
此外，施工團隊更利用地勢特色，把昔日易淹水的低窪地帶，改造為兼具滯洪與生態教育功能的親水生態池，雨季時用雨水積磚蓄水，枯水期啟動儲水補注，確保公園裡終年都有潺潺水聲，成為城市中生態跳島。
汪禮國說，中環公園就位於新莊中環路、幸福路與泰林路口，從機捷泰山站步行8分鐘就可抵達，公園內特色遊具已通過場域認證，不論是散步放風、踏青野餐、遛遛小孩及毛孩，中環公園都是最佳新選擇，歡迎市民前來遊憩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言